El ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado este jueves que "en un Estado de derecho, en una democracia con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos, a todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado".

Las palabras de Bolaños han retumbado en la arena política y judicial, puesto que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, regido por la Constitución y que encarna uno de los tres poderes del Estado, sigue pendiente. De hecho, vive una situación de interinidad: debía renovarse desde 2018, pero aún no ha habido acuerdo, obligatorio puesto que requiere el acuerdo por tres quintos del Congreso y Senado, de manera conjunta.

Así, el Partido Popular, en bloque, ha reclamado su cese por lo que consideran una muestra de "autoritarismo". Lo ha explicado Cuca Gamarra, portavoz de los conservadores en el Congreso, en una entrevista en Al Rojo Vivo que puedes ver en el vídeo de arriba: "Esto de que los ciudadanos eligen a los políticos para que sean los ciudadanos los que eligen todo es la máxima del autoritarismo. Eso es justo lo contrario del Estado de Derecho y de la separación de poderes", ha argüido la popular.

Bolaños: "No hay otra vía que renovar el CGPJ"

Era a primera hora de este jueves cuando el ministro de la Presidencia ha intervenido en la Cadena SER. Cuestionado sobre la renovación necesaria del CGPJ, Bolaños ha incidido en que "tan importante es el Poder Judicial como el Poder Legislativo, como el Poder Ejecutivo, y todos derivan del voto libre de 47 millones de ciudadanos".

"No hay otra vía que renovar el CGPJ", ha sintetizado Bolaños. "En una democracia plena como España no podemos tener a un Poder bloqueado. Mi llamamiento al líder de la oposición es que no tienen alternativa, es que tenemos que pactarlo. El argumento de que no me gusta la ley... Imagine a dónde nos lleva el derecho si fuera así", ha incidido.

Por eso, en su opinión, no es posible hacer "distintos compartimentos estancos entre los poderes. Todos han de tener base democrática", ha subrayado el titular de la cartera de Presidencia. "Y la base democrática es al final, que la decisión última, en este caso consensuada entre los dos grupos parlamentarios mayoritarios en la Cámara, tenga que ser una decisión que vaya en el entorno de cumplir la Constitución".

"El Parlamento, los representantes legítimos de los ciudadanos, son los que han de elegir los tres poderes, porque el Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gobierno de los jueces, pero no decide cosas que sólo afecten a los jueces, deciden cosas que afectan a la totalidad de la ciudadanía".

Para el PP es "inadmisible"

Rápidamente, el líder de la oposición y presidente del PP, Pablo Casado, ha recogido el guante. "Bolaños debería ser cesado por su ataque a la democracia y al estado de Derecho", ha escrito en la red social Twitter, para calificar las palabras de un "totalitarismo inadmisible".

En la misma línea se ha manifestado su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, en laSexta. "Estas declaraciones son un ataque a la democracia, al estado de Derecho. El totalitarismo que practica día a día el presidente del Gobierno lo agudiza el ministro de la Presidencia todavía más", ha indicado durante su intervención en Al Rojo Vivo, que puedes ver en el vídeo de más arriba.

"En este país, con esta Constitución, claro que los jueces pueden elegir a los jueces y eso se llama separación de poderes. Son las garantías máximas de nuestro Estado de Derecho. No sólo los jueces pueden, sino que pueden y deben elegir los jueces a los jueces. Con esta Constitución, del año 80 al 85 los jueces elegían a los jueces. Y hoy Europa reclama a España que no se politice la justicia. Que cambiemos nuestro ordenamiento jurídico para que los jueces sean quienes elijan a los jueces".

El PSOE: "Bolaños sólo recuerda la Constitución"

Desde Ferraz no han tardado en responder el embate de la oposición. Fuentes del PSOE precisan a laSexta que, respecto al "golpe de tweet" de Casado, el presidente del PP utiliza las redes sociales para "manipular las palabras del ministro, algo que es indignante del líder del primer partido de la oposición y que debería rectificar".

"La realidad que sufre el órgano de control de los jueces es que lleva más de 1000 días en funciones con más de 1000 excusas del Partido Popular para no renovarlo", han añadido, para proseguir con que "la renovación del CGPJ no se hace a golpe de tweet, la renovación se hace con base legal, tal y como mandata la Constitución y la ley. El PP lo está incumpliendo".

El mensaje es claro, y ha salido el diputado socialista Felipe Sicilia a subrayarlo en Al Rojo Vivo. "Lo único que ha hecho Bolaños es recordar la Constitución. Casado aprovecha cualquier situación para pedir la dimisión de Bolaños", ha criticado Sicilia.

"Lo que ha dicho Bolaños es que los poderes públicos emanan de la soberanía nacional. Y el primero que debería dimitir es Casado por tener bloqueado el CGPG", ha apostillado el diputado del PSOE.

Las asociaciones de jueces, en contra

Pero la batalla no ha sido únicamente política. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más representativa entre los jueces españoles, ha calificado de "alarmantes e irresponsables" las declaraciones del ministro de Presidencia sobre la necesidad de despolitizar al menos la mitad del CGPJ.

Además, se trata, ha recordado la asociación judicial, de "una de las principales reivindicaciones no sólo de las asociaciones judiciales de nuestro país y de la propia Unión Europea de la que España forma parte, sino incluso del partido del propio Bolaños (PSOE) y hasta del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando estaban en la oposición".

AJFV ha lamentado que el nuevo ministro "ignore que la Comisión Europea y el Consejo de Europa llevan desde hace casi 8 años reclamando a España que cambie el sistema de elección del CGPJ para que el órgano de gobierno de los jueces españoles no dependa única y exclusivamente de los partidos políticos".

"También ignora el ministro que eso mismo es lo que reivindican desde hace años todas las asociaciones judiciales de nuestro país (APM, AJFV, JJpD y FJI), que ya en 2014 se unieron para reclamar al Gobierno de Rajoy que despolitizara ese sistema, cosa que el PP no hizo cuando pudo hacerlo y tampoco en los últimos años ya con la actual dirección, que durante esta misma legislatura ha estado a punto varias veces de volver a repartírselo con el PSOE", ha concluido el portavoz nacional de AJFV, Jorge Fernández Vaquero.