Miles de personas 'Rodean el Congreso' en contra de la investidura "ilegítima" de Mariano Rajoy

Miles de personas han participado pacíficamente en la manifestación 'Rodea el Congreso' convocada por la Coordinadora 25S en protesta contra la que calificaban de "investidura ilegítima" de Mariano Rajoy como presidente del gobierno.

Poco después de las seis de la tarde la cabecera de la marcha con el lema "Ante el golpe de la mafia, democracia" y gritos de "Que no, que no que no nos representan", "Vergüenza me daría ser Susana Díaz" o "PSOE-PP, la misma mierda es", los asistentes iniciaban su recorrido desde la madrileña plaza de Neptuno a la Puerta del Sol .

Gente de todas las edades portaban pancartas con eslóganes como "No a la mafia golpista", "No es no", "El PP engaña, roba y amordaza", incluso algunas en recuerdo a la fallecida Doris Venegas, una de las fundadoras de la Coordinadora 25S.

A su llegada a la Puerta del Sol, Elena Martínez de Izquierda Castellana, Ramon Walsh de la Coordinadora 25S y Alejandro Fernández de la Unión de Juventudes Comunistas de España han leído el manifiesto en el que han destacado que la investidura del líder del PP, Mariano Rajoy, que se producía en ese momento en el Congreso de los Diputados, es "ilegítima" y que el gobierno de Rajoy "será ilegítimo de un régimen ilegítimo".

Y, tras dar por "desconvocada" la manifestación, han concluido su discurso con el mensaje de que "La lucha sigue y con más motivos que nunca".