Miguel Ángel Revilla: "Si hay alguien que no se puede quejar de los medios de comunicación es Pablo Iglesias"

"Si hay alguien que no se pueden quejar de los medios de comunicación es Pablo Iglesias, que os podría comprar un piso a algunos", ha afirmado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revira, en Al Rojo Vivo.

El líder de Podemos afirmaba: "Me llegaron mensajes de gente indignadísima con ARV. Ferreras, que es un periodista súper inteligente, por lo visto sacó cinco veces un vídeo que era como que Vox y Podemos son iguales. La gente no es imbécil. Vox y Podemos no tienen nada que ver".

Ferreras responde a Pablo Iglesias tras sus críticas a un vídeo de ARV

El presentador de Al Rojo Vivo, García Ferreras, responde a Pablo Iglesias después que dijera que el programa emitiera un vídeo diciendo que "Vox y Podemos son lo mismo". "No es cierto", replica en este vídeo en el que puedes ver la respuesta completa.