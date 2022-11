"Esto va de nosotros". Es el mensaje que Pedro Sánchez ha querido lanzar a los hombres en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, instándoles a dar "un paso al frente en esta lucha".

Durante el Congreso de la Internacional Socialista, el presidente del Gobierno ha elegido dirigirse a los hombres coincidiendo con del 25N, para incidir en la necesidad de que se involucren en la lucha contra la violencia machista. "Esto nos apela y nos interpela a todos nosotros y, por eso, demos un paso al frente en esta lucha, acabemos con esto, mezclémonos con ellas, mirémoslas, escuchémoslas y entendámoslas", ha pedido.

"Están hablando de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestro papel, el de los hombres, en esta sociedad en la que aún prevalecen viejos privilegios, los privilegios de los hombres", ha denunciado el líder socialista, que ha abundado: "Están hablando de nuestras reglas, apuntaladas hace siglos en la educación que hemos recibido, en un sistema creado por los hombres y para los hombres, que trae desigualdad, violencia e injusticia".

Sánchez, que ha definido a la causa feminista como "socialista por definición", ha incidido a continuación en que feminismo "significa igualdad" y ha interpelado directamente a los hombres: "Compañeros, dejemos de encubrirnos, dejemos de restarle importancia, dejemos de intentar dar lecciones, dejemos de pensar que no hay motivos, dejemos de quejarnos de que quizá exageran, dejemos de hacer chistes sobre su lucha, dejemos de decir que son pesadas, dejemos de mirar hacia otro lado", ha enumerado.

Así, ha advertido de que "no basta con decir 'yo no soy machista'" ni "con creer que no lo somos". "No basta con guardar silencio y estarse quietos, ni siquiera basta con asentir cuando nos hablan del tema. Para dejar de ser machista, hay que aprender y dejemos que nos enseñen las mujeres a no serlo", ha llamado.

Un mensaje que ha reiterado durante su intervención, en la que se ha referido a la violencia machista como "una sombra alargada, escurridiza, que nos avergüenza". "A mí me avergüenza como hombre ver como se perpetran tantos casos de violencia contra las mujeres", ha incidido. "Demos un paso al frente todos. Para dejar de ser machista hay que aprender", ha insistido.

El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.