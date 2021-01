Este miércoles, a las 10:00 horas, se produjo un intenso encuentro en el Congreso de los Diputados entre las dos partes del Gobierno de coalición.

A un lado, cuatro diputados del PSOE; al otro, seis de Unidas Podemos. Los socialistas en ese encuentro eran Adriana Lastra, María Jesús Montero, Rafael Simancas y Félix Bolaños. Irene Montero, Pablo Echenique, Nacho Álvarez, Ione Belarra, Jaume Asens y Enrique Santiago representaban a la formación morada.

"Esto es muy sencillo. No podéis ser oposición y Gobierno a la vez. Tenéis que elegir", comentó Lastra a sus compañeros de Gobierno. La reunión se alargó durante tres horas, según adelantaba 'El País' y ha podido confirmar laSexta.

El PSOE quiso dejar claro a los dirigentes de Unidas Podemos que no gusta la reivindicación de ser la izquierda real por parte de la formación morada, un malestar que Pedro Sánchez dejó entrever en la presentación de Salvador Illa como candidato del PSC a la Generalitat.

El PSOE también reprochó a Asens sus palabras sobre Illa. Asens especificó que esas críticas iban dirigidas al "candidato" Illa, no al "ministro".

"Nosotros no vamos a permitir deslealtades", se escuchó de María Jesús Montero. "¿Qué nos quieres decir, María Jesús?", preguntó entonces Irene Montero, a lo que la ministra de Hacienda respondió: "Lo que he dicho, Irene, que no vamos a tolerar estas deslealtades".

Desde Unidas Podemos, defendieron que en un Gobierno de coalición hay que negociar todo y respetar el acuerdo que se firmó.