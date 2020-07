"Un debate ridículo", así se ha referido la diputada de Vox en el Congreso Rocío de Meer a la polémica generada entorno al ataque que sufrió la pasada semana en un acto electoral en Sestao (Vizcaya).

En declaraciones a los periodistas antes de un acto de campaña en Galicia, De Meer ha criticado que se cuestione un ataque "si el agredido tiene una determinada ideología política".

El portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, puso en duda la veracidad de la pedrada, lo que ha motivado que De Meer censure que "los del ‘hermana yo sí te creo’ resulta que si el agredido tiene una ideología política, no solo no bastan las fotos, sino que hay que mostrar el parte médico, que también es puesto en duda".

"El debate es que hay algunos que no quieren condenar la violencia si es contra Vox. Son ellos quienes se ponen en evidencia. Nosotros no vamos a jugar a ese juego", ha apostillado.

Estamos dejando en evidencia a todos estos cobardes que no quieren condenar la violencia de ninguna manera"

Sobre esto, ha subrayado que "el milagro en Sestao es que no ocurriera nada", pues esta es "una campaña en la que los valientes estamos dando la cara y estamos dejando en evidencia a todos estos cobardes que no quieren condenar la violencia de ninguna manera". "No nos vamos a callar ante la falta de libertad de todos los que nos apoyan desde el País Vasco y Galicia", ha zanjado De Meer.

De Meer ha mantenido este miércoles una videoconferencia con emigrados gallegos de todo el mundo junto a los candidatos provinciales Ricardo Morado, por A Coruña; Antonio Ramilo, por Pontevedra; Sonia Teijeiro, por Lugo, y el diputado José María Figaredo.

Morado ha destacado que con este acto con emigrados, busca trasladar su apoyo a sus afiliados en el extranjero que también "están sufriendo las consecuencias de su ideología". "Vox se presenta en Galicia para trasladar su voz y la tranquilidad que requiere la situación en la que estamos siendo acosados por los intolerantes", ha apuntado el candidato de la formación por la provincia de A Coruña.