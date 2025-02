Mazón estuvo fuera del CECOPI cuando se mandó la alerta por la DANA, según el presidente de la Diputación de Valencia

Carlos Mazón no llegó al Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI) cuando se envió el mensaje de alerta a la población por la DANA del pasado 29 de octubre. Así lo ha indicado el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó (PP), al resto de portavoces de la corporación provincial, según traslada la Agencia EFE, que no ha desmentido que el presidente de la Comunidad Valenciana no estuviese presente a las 20:11 horas en el centro.

Es más, Mazón no se llegó a conectar de forma telemática al centro en ningún momento de la tarde, según ha confirmado el propio Mompó en la primera sesión de la comisión de investigación de la DANA, celebrada este martes.

"No voy a desmentir a los portavoces, que han dicho lo que yo he dicho en la comisión. No se retrasó el mensaje porque se estuviese esperando a nadie. Si Mazón estaba hablando por teléfono, evidentemente no estaba allí. Yo tengo mi idea sobre cuándo llegó. Hay una investigación judicial en marcha y si me llaman a declarar lo diré. Por prudencia no puedo hacerlo ahora mismo", ha asegurado Mompó, que ha agregado: "Mazón no era miembro del CECOPI, sí lo es Pilar Bernabé (delegada del Gobierno). Hemos de mirar adelante y no tratar de sacar rédito político o pescar en esta situación. Yo no voy a participar en esa guerra, me da tristeza".

En busca de la verdad sobre la gestión de la DANA

Carlos Ferández Bielsa y Dolors Gimeno, portavoces de PSPV-PSOE y Compromís, han trasladado el contenido de la reunión de una comisión sobre la gestión de la emergencia el día de la riada, centrada en la gestión informativa del ente provincial durante el 29 de octubre de 2024 y los días posteriores a la tragedia.

Gimeno ve "especialmente grave" que Mazón no estuviese presente en el CECOPI cuando se mandó la alerta. Por su parte, Fernández Bielsa, se ha preguntado "por qué se afirmó que Mazón estaba a las 20:11 en el CECOPI cuando se envió la alerta", considerando "vergonzoso que se haya engañado de esa manera a los valencianos durante todos estos meses".

Esta comisión se volverá a reunir el martes de la próxima semana, cuando se analizará la emergencia y comparecerá el inspector jefe del Cuerpo Provincial de Bomberos de Valencia y jefe de la emergencia de la DANA del 29 de octubre, José Miguel Basset, siendo el primero de los expertos que participará en esta comisión.

El relato de llamadas de Mazón

Carlos Mazón ha mantenido un confuso relato de sus llamadas durante la jornada del 29 de octubre de 2024, arrojando incluso más dudas sobre lo que estaba haciendo mientras Valencia se inundaba. Su relato de llamadas desvela algo que ha confirmado el presidente de la Diputación de Valencia: llegó al CECOPI aún más tarde de lo que nos habían hecho creer.

Mazón llegó al CECOPI aún más tarde el día de la DANA: su relato de las llamadas delata que lo hizo después de las 19:43

Mazón llegó al centro, al menos, después de las 19:43, porque a esa hora mantuvo una llamada con su entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, quien sí estaba en esa reunión de emergencias.

Mazón menciona 16 comunicaciones que serían posteriores a la comida que mantuvo ese 29 de octubre en El Ventorro. La primera llamada que detalla fue precisamente a la exconsellera Pradas, a las 17:37 horas. Ella sí se encontraba el CECOPI, que se había constituido a las 17:00 horas, más de media hora antes. Antes de las 17:37, no sabemos nada de Mazón.