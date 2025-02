Mazón llegó al CECOPI aún más tarde el día de la DANA: su relato de las llamadas delata que lo hizo después de las 19:43

El confuso relato de Carlos Mazón de sus llamadas el día de la DANA -que sigue sin mostrar, pese a haber prometido que lo haría- siembra incluso más dudas sobre qué estaba haciendo el president de la Generalitat mientras Valencia se inundaba, pero desvela que llegó al CECOPI aún más tarde de lo que nos habían hecho creer: lo hizo, al menos, después de las 19:43, porque a esa hora mantuvo una llamada con su entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. Y ella sí estaba en esa reunión de emergencias.

Cuatro meses después de la tragedia, el president de la Generalitat detalló este lunes -en un desayuno informativo y no en Les Corts, como le habían pedido-, las comunicaciones que mantuvo durante la tarde del temporal. Un relato en el que mezcla llamadas y mensajes de WhatsApp y que, lejos de despejar dudas, arroja otras nuevas.

Mazón, en cualquier caso, habla de 16 comunicaciones que serían posteriores a la comida que mantuvo ese 29 de octubre en El Ventorro. La primera llamada que detalla fue precisamente a la exconsellera Pradas, a las 17:37 horas. Ella sí se encontraba el CECOPI, que se había constituido a las 17:00 horas, más de media hora antes. Antes de las 17:37, no sabemos nada de Mazón.

Desde entonces y hasta las 18:27, Mazón habla otras dos veces más con Pradas, a las 18:16 y a las 18:25 horas. También mantiene tres comunicaciones por WhatsApp con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, que también está en el CECOPI: a las 17:46, a las 18:25 y a las 18:27. A las 18:28 horas, el president habla con el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, el único alcalde al que llamó.

Mayor ya expresó su desconcierto ante una llamada que poco tuvo que ver con la emergencia -"No me informó de nada, yo sí que le informé", explicaba en noviembre en Al Rojo Vivo-, y ahora vuelve a acusarle de mentir. "Dice que estaba informado de todo y que me llamó para preguntarme por las lluvias de mi pueblo. Señor Mazón, ese día en Cullera no llovió", ha recalcado en sus redes sociales tras conocer el relato de Mazón.

A las 18:30, Mazón vuelve a hablar con Salomé Pradas, con quien no vuelve a comunicarse hasta las 19:43 horas. Pero esa última llamada a la consellera Pradas es reveladora: si la llamó a las 19:43 es porque en ese momento aún no estaba con ella y, por tanto, no estaba aún en el CECOPI. La pregunta, por tanto, sigue siendo la misma: ¿dónde estaba Mazón?