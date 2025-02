Mazón continúa con su estrategia de repartir culpas por la DANA y señala con mentiras a Bernabé y a la AEMET

Mazón sigue con su estrategia de repartir todas las culpas de la DANA. Este lunes en Madrid ha asegurado que durante la tarde en la que la Comunitat Valenciana se vio afectada por la catástrofe, recibió o hizo hasta 16 llamadas. Pero llama la atención que, en esa versión, dice que llamó a la consellera que estaba en el Cecopi, a las 19.45 de la tarde. Es decir, que no estaba con ella en ese momento.

Mazón ha llegado este lunes a Madrid presentándose como una víctima. "Soy un daño colateral. La izquierda ha intentado asentar dos mantras criminales de bulos", ha asegurado.

Así, ha continuado con su estrategia de culpar a todos menos a él por la pésima gestión de la DANA. Señalando, de nuevo, a la AEMET. "Nosotros supimos por el propio jefe de climatología que: "es una situación que se va a ir desplazando hasta el norte y la alerta roja es hasta las 18.00 de la tarde"", ha indicado.

Pero Mazón también apunta a Pilar Bernabé. "Supimos esa misma mañana por una intervención ante la prensa de la delegada del Gobierno que sería hasta las 18.00 de la tarde", ha insistido.

Pero lo ha hecho faltando a la verdad. Pilar Bernabé explicó que esa previsión podría alargarse. El pasado 29 de octubre, Bernabé comentó que "la previsión de esta alerta roja es, en principio, hasta las 18.00 de la tarde, eso no obsta que pueda alargarse porque la previsión es que haya lluvia durante todo el día".

Porque aunque él nunca lo explica, los avisos meteorológicos siempre se van actualizando. De hecho, antes de las 18.00 de la tarde, la propia AEMET lo hizo. Pero para Mazón, todo fue insuficiente. "Se hizo lo que se pudo con la información que se tenía", ha insistido una vez más.

Lo que sigue sin explicar es hasta qué hora comió en El Ventorro y hace hincapié en que allí no estuvo incomunicado. "A las 17.37 hablé con la consellera de emergencias", ha defendido Mazón. Una primera llamada que se produjo cuando la UME ya estaba actuando. Sorprende también su última llamada con Salomé Pradas. Dice que fue a las 19.45. Es decir, no estaba aún en el Cecopi donde se decidía mandar la alerta.

"Yo no soy miembro del Cecopi. Es imposible que se esperase a una persona que no tiene que estar", ha defendido. Lo cierto es que la alerta a la población no se mandó hasta las 20.11, cuando cientos de valencianos estaban desaparecidos.