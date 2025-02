Monrosi, tras la desesperación del Cecopi el día de la DANA: "La frase de 'mandad la alerta de una puta vez' revela que la actuación negligente de Mazón costó vidas"

Dos miembros del CECOPI han relatado a La Vanguardia que la entonces consellera encargada de las Emergencias, Salomé Pradas, "no tomaba ninguna decisión" y "solo hacía que hablar por teléfono" hasta que finalmente llegó Carlos Mazón. Pradas no se atrevía a tomar ninguna decisión hasta que no llegase el president, que apareció pasadas las 19h.

Entre tanto, y según detalla el periodista de esta información, Salvador Enguix, se vivieron momentos de enorme presión y desesperación, incluso hubo quienes presionaron a la exconsellera para que mandara ya la alerta a los móviles, al punto de que se empleó la expresión "hostia, mandad de una puta vez la alerta". Finalmente, hemos conocido que esa frase fue empleada por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó (PP).

"Esta frase del presidente de la Diputación revela lo que hemos mantenido algunos en esta mesa desde el principio: que la irresponsable y negligente actuación de Carlos Mazón, con toda probabilidad, costó vidas. Y hubo gente que se pudo salvar si él hubiera estado donde tenía que estar", afirma José Enrique Monrosi, periodista del elDiario.es.

Por supuesto, añade el periodista que es "un insulto a las víctimas el que Mazón siga siendo president de la Generalitat Valenciana", pero, según Monrosi, "esto ya no es un escándalo propio de Mazón porque hemos visto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arroparle, por lo que esto es también el caso Feijóo. Si hoy Mazón sigue siendo president y líder del PP valenciano es única y exclusivamente por el apoyo y el respaldo explícito de Feijóo. Una vergüenza". En el vídeo podemos ver completa su crítica.