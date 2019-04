Un matrimonio de parados se enfrenta a 'El Kichi' en un pleno para exigir un empleo: "Estamos hartos"

Lo que tanta veces le pasó a sus antecesores, le pasa por primera vez a él. José María González se ve obligado a interrumpir el Pleno Municipal de Cádiz por las protestas ante las cámaras de un matrimonio desempleado.



El alcalde se acerca a ellos para evitar que la Policía Local les desaloje y para escuchar las razones de la protesta. Juan y Tamara tienen dos hijos pequeños. No tienen ingresos y hace cuatro meses que no pagan el alquiler pero de momento no han recibido ninguna orden de desahucio y por eso el alcalde les recuerda que son los servicios sociales quienes establecen orden de prioridades para las ayudas.



Hoy en Facebook, el alcalde recordaba que esas no pueden ser las formas. Tras hablar con ellos, el alcalde les invita a abandonar el salón para poder continuar con el Pleno. Pero ellos quieren soluciones.