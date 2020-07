Castilla-La Mancha se suma al uso obligatorio de la mascarilla. A partir de los 6 años, en todos los espacios, cerrados o abiertos y aunque haya distancia de seguridad. las sanciones por no llevar puesta la mascarilla pueden llegar hasta los 100 euros, y que también es obligatoria aunque se lleve pantalla de protección.

Solo en Ceuta, Canarias y Comunidad de Madrid no es obligatoria si hay distancia social. Repasamos en qué otras comunidades autónomas es obligatoria y las excepciones.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha sido la última en sumarse al uso obligatorio de mascarillas. La medida no será aplicable en playas y piscinas.

Galicia

El uso de mascarilla también es obligatorio en Galicia en cualquier circunstancia y en espacios públicos independientemente de que se pueda guardar la distancia de seguridad. Tendrá como excepciones la práctica de deporte, el consumo de comidas y bebidas en restaurantes y en las playas y piscinas.

Castilla y León

La mascarilla es obligatoria para todas las personas mayores de seis años. Las excepciones para la norma será el consumo de alimentos y bebidas, la práctica de actividad deportiva, en espacios naturales alejados de los núcleos urbanos siempre que se pueda mantener la distancia interpersonal y en las piscinas.

Aragón y La Rioja

En Aragón, el uso de mascarilla es obligatorio "con independencia de la distancia interpersonal en los espacios físicos", para las personas de seis años en adelante. La norma se aplica en la vía pública, en espacios al aire libre y cerrados de uso público o abiertos al público.

Quedan exentas las personas con enfermedades y dificultades respiratorias que puedan agravarse por la mascarilla, quienes por discapacidad o dependencia no tengan autonomía para quitársela o presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Tampoco se exige en la práctica deportiva individual al aire libre.

En La Rioja, su uso también es obligatorio. El Ejecutivo regional insiste en la forma correcta de llevarla, "cubriendo desde parte del tabique nasal hasta el mentón" y apunta que la mascarilla no puede llevar válvula exhalatoria, "excepto en los usos profesionales para los que este tipo de mascarilla pueda estar recomendada".

Asturias

El uso de la mascarilla es obligatorio en las vías públicas de los núcleos urbanos al margen de que se pueda mantener o no la distancia de seguridad de 1,5 metros así como en las zonas rurales en caso de "aglomeraciones" cuya apreciación corresponderá a las fuerzas de seguridad y a los organismos autonómicos y locales.

Cantabria

Es obligatoria en dicha comunidad para personas a partir de seis años tanto en la vía pública y espacios al aire libre como en espacios cerrados de uso público o abiertos al público, aun cuando pueda respetarse la distancia de seguridad. Asimismo, debe cubrir nariz y la boca.

Andalucía

Su uso obligatorio en espacios abiertos y cerrados. También es obligatoria para pasear por playas y piscinas, aunque no durante el baño ni cuando se esté en la sombrilla. En caso de incumplimiento de la norma, se castigará al infractor con una multa de 100 euros.

Euskadi

Se debe utilizar tanto en espacios cerrados como al aire libre, entre los que se incluyen los paseos en la playa, según anunciaba la consejera de Salud vasca, Nekane Murga. No es obligatoria al comer ni beber, al bañarse en la playa o cuando estemos en la toalla.

Región de Murcia

En Murcia, el uso de mascarilla es "imprescindible" en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, con excepciones para los menores de seis años, con enfermedades respiratorias, etc. No obstante, la Región recomienda en estos supuestos el uso de otros medios de protección, como pantallas faciales.

Ceuta

El Gobierno de Ceuta está "trabajando" para imponer el uso obligatorio de la mascarilla. Así lo ha anunciado su portavoz Alberto Gaitán (PP). Ha explicado que el área de Sanidad del Gobierno ceutí está "trabajando al respecto para la elaboración del decreto y esperamos que esté en breve, en los próximos días".

La mascarilla se incorporará después de que la ciudad haya estado 40 días sin positivos de covid-19, que en la actualidad únicamente tenga un caso activo y aislado en su domicilio y que lleve con ese viernes otros tres días seguidos sin casos.

Melilla

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), ha encargado al consejero de Salud Pública Mohamed Mohand (PSOE) "los trámites para implantar el uso obligatorio de mascarilla en Melilla, aunque se pueda guardar la distancia de seguridad". Castro ha justificado la medida señalando que "pudimos controlar el avance de Covid-19, pero vemos con preocupación los datos que llegan desde otras zonas de España".

Navarra

El Gobierno de Navarra también la ha impuesto para prevenir los contagios de COVID-19. La Comunidad Foral ha registrado 34 casos positivos en las últimas horas, en las que se ha estabilizado el brote originado en una boda en Tudela, pero ha aumentado el de Pamplona relacionado con las celebraciones de San Fermín.

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado que "por el momento" no será obligatorio el uso de la mascarilla en la región, porque los madrileños están siendo "responsables", el uso es "masivo", y "las cosas están saliendo muy bien".

"El uso está siendo masivo; creemos que hasta el momento es suficiente. Si fuera necesario se haría obligatoria", ha trasladado.

Baleares

El uso de la mascarilla es obligatorio, salvo excepciones, y el incumplimiento de la norma podrá acarrear multa de 100 euros, la cuantía prevista en la legislación estatal.

En Extremadura

El uso de la mascarilla es de uso obligatorio en Extremadura para personas mayores de 6 años, "con independencia de si se mantiene la distancia de seguridad, que es de 1,5 metros". En todo momento en la calle, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, independientemente de que se pueda mantener la distancia de seguridad o no.

Cataluña

Ha sido la primera en tomar esta medida. El objetivo, tras los últimos rebrotes en Lleida, es "la contención del brote epidémico de la pandemia de Covid-19". Así, los ciudadanos que incumplan la norma se enfrentan a multas de hasta 100 euros.

No obstante, según figura en el decreto, se mantienen las exenciones, por razones personales y de la naturaleza de la actividad. Es decir, no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio físico deportivo al aire libre ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando por la propia naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla resulte incompatible. Xavier Llebaria, de la Agencia de Salud Pública, ya señaló ayer que "el criterio a seguir es el sentido común" y apuntó que tampoco es necesaria para bañarse o tomar el sol en playas y piscinas.

Se establece además que corresponde "a los ayuntamientos y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, las funciones de vigilancia, inspección y control de las medidas establecidas en esta resolución sobre el uso de la mascarilla".