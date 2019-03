Mas y Junqueras acuerdan proclamar la independencia 18 meses después de las elecciones

Los partidos CDC-Reagrupament y ERC han firmado el preacuerdo sobre la hoja de ruta soberanista para después del 27S que anunciaron el pasado 13 de marzo y que prevé una declaración de independencia en 18 meses si las fuerzas soberanistas logran la mayoría en el Parlament.

El preacuerdo ha sido suscrito también por las entidades soberanistas Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y Associació de Municipis per la Independència (AMI).

El acuerdo prevé que en un plazo de 10 meses desde las elecciones catalanas del 27S se redacte un borrador de la constitución catalana que se sometería a referéndum ocho meses después, lo que implicaría que, en caso de aprobarse, el Parlament proclamaría la independencia de Cataluña no más tarde de marzo de 2017.

CDC y ERC se comprometen en el preacuerdo a que los comicios del 27S tengan un carácter plebiscitario, al señalar que "los programas de las candidaturas soberanistas deben dejar claro, como punto primero y destacado, que votarlas supone un pronunciamiento favorable a la independencia de Cataluña".

El texto firmado por las citadas formaciones es el mismo que ya hicieron público hace dos semanas, y no cuenta con la firma de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y tampoco de la CUP, puesto que esta última organización está aún pendiente de negociar su propia propuesta con el resto de partidos.

EUiA, por su parte, que inicialmente había anunciado su conformidad con el texto, se desmarcó posteriormente del mismo, y ahora condiciona su conformidad a que la hoja de ruta prevea un referéndum de autodeterminación, además de rechazar el carácter plebiscitario de las elecciones del 27S.

La hoja de ruta tiene como finalidad fijar el camino posterior a las elecciones del 27 de septiembre y las etapas que se prevén para culminar el proceso soberanista catalán. Según indica el comunicado de las formaciones que han suscrito hoy el preacuerdo, su voluntad es la de "sumar nuevas organizaciones manteniendo el respeto absoluto a sus procesos de debate interno".

"Los firmantes del documento mantienen conversaciones con la CUP para ampliar y construir un espacio común referente al proceso constituyente", se indica en el comunicado, que también explica que MES-Moviment d'Esquerres "acabará de fijar su posición en el consejo político que llevará a cabo el próximo 17 de abril".

A la espera de sumar nuevos apoyos, los firmantes del preacuerdo apuntan que "se convertirá en acuerdo en el momento en que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, convoque las elecciones del 27S y los partidos políticos que concurren a las mismas lo incorporen en su programa electoral".

El texto firmado no establece plazos para las diversas etapas y su redactado es muy genérico hasta el punto de que no aclara si dentro del proceso figurará o no un referéndum de autodeterminación.

Sí que señala, en cambio, que si los partidos soberanistas suman mayoría absoluta el 27S el Parlament aprobará una "declaración solemne de inicio del proceso hacia la constitución del nuevo estado o república catalana".

Los siguientes pasos son el inicio "del proceso constituyente", el despliegue de los "mecanismos de transición nacional" y de las "estructuras de Estado" y, por último, la "culminación democrática del proceso por parte del pueblo de Cataluña".