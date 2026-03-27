Más discurso que inversión: el PP gobierna las cinco CCAA que menos destinan en dependencia

El contexto Alberto Núñez Feijóo publicó este jueves un tuit sobre la muerte de la joven Noelia Castillo, que puso fin a su vida mediante la eutanasia. En él, aseguró que una sociedad justa mide su progreso por "cuánta vida cuida hasta el final".

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, generó debate tras un tuit sobre la eutanasia de Noelia Castillo, afirmando que el progreso de una sociedad se mide por "cuánta vida cuida hasta el final". Feijóo criticó el sistema público por no proporcionar el cuidado necesario a Noelia, a pesar de que las comunidades gobernadas por su partido son las que menos aportan a la dependencia. Cinco comunidades del PP están a la cola en inversión en servicios como teleasistencia y centros de día. La Rioja, Castilla y León, Andalucía, Galicia y Aragón son las que menos financian, en contraste con regiones como País Vasco y Navarra, que lideran en inversión por persona dependiente.

Este jueves, el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, publicaba un tuit sobre la muerte de la joven Noelia Castillo, que puso fin a su vida mediante la eutanasia. En él, aseguró que una sociedad justa mide su progreso por "cuánta vida cuida hasta el final". Así, abría el debate sobre cuánto dinero aportar las comunidades autónomas en dependencia y, curiosamente, las cinco que están a la cola tienen algo en común: están gobernadas por el Partido Popular.

"Este caso nos exige una reflexión profunda. Las instituciones que debían proteger a Noelia le fallaron. Desde la infancia y de una manera tan desgarradora que le debemos perdón y algo más que palabras. Me niego a pensar que el sistema público no tenía herramientas para darle los cuidados y la esperanza que necesitaba. Los hay, pero no funcionaron", expresó Feijóo en sus redes sociales.

Las cinco comunidades que menos porcentaje aportan a este tipo de ayudas están gobernadas por el PP. Ese partido que demanda más herramientas para el cuidado de personas como Noelia es el que menos aporta anualmente a servicios como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o los centros de día.

Su aportación, la que sale de sus cuentas, apenas supera el 60%, bastante menos que la media nacional. De la misma manera, el resto del dinero, hasta el 100%, lo pone directamente el Gobierno central.

Comunidades que más y menos invierten

En cuanto al porcentaje de inversión por cada persona dependiente atendida, en la lista de comunidades que menos dinero destina a ello, se vuelven a ver muchos logos del Partido Popular: cuatro de cinco. Son mayoría en la lista de comunidades que menos invierte y minoría, solo dos, en la lista de las que más invierten, y eso que el PP gobierna 11 comunidades autónomas.

Las que menos aportan anualmente son La Rioja, con un 61,4%, Castilla y León, con un 63,2%, Andalucía y Galicia, ambas con un 65,1% y Aragón, con un 65,5%, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

La inversión por persona dependiente atendida tiene una media de 8.592 euros. Así, las regiones que menos invierten son Andalucía (7.173 euros, en Gobierno 'popular'), Aragón (7.175 euros, en Gobierno 'popular'), Castilla-La Mancha (7.348 euros, en Gobierno socialista), Región de Murcia (7.455 euros, en Gobierno 'popular') y Castilla y León (7.480 euros, en Gobierno 'popular').

Por otra parte, las que más invierten son País Vasco (13.554 euros, Gobierno del PNV), Navarra (12.670 euros, en Gobierno socialista), Extremadura (11.395 euros, en Gobierno 'popular'), Principado de Asturias (10.263 euros, en Gobierno socialista) y Cantabria (10.130 euros, en Gobierno 'popular').

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