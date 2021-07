Más del 50% de la población española a vacunar (mayores de 12 años) ya está inmunizada frente al COVID. Así lo reflejan los últimos datos del Ministerio de Sanidad, que enumeran en 21.789.996 los vacunados con pauta completa en nuestro país.

Además, un 66,5% de la población 'diana' ya tiene al menos una dosis. Este porcentaje ha crecido, en parte, por el arranque de la vacunación de los mayores de 16 años en comunidades como Madrid o Cataluña. De hecho, el 17,9% de la población de entre 20 y 29 años ya ha comenzado su inoculación.

Por quinta semana consecutiva, España ha superado las tres millones de vacunas inoculadas. En concreto, en los últimos siete días se han 'pinchado' 3,8 millones de dosis. Una campaña de vacunación que, a juicio del director del CCAES, Fernando Simón, "sigue siendo espectacular, al máximo ritmo posible".

En este sentido, Simón ha destacado que "seguimos sienfdo uno de los países de la UE que más vacuna en función de su población. A diario, un 25% más que Italia, un 30% más que Francia, un 35% más que Alemania y un 70% más que Reino Unido", ha expresado el epidemiologo.

Aun así, el doctor advierte: "No podemos descartar casos en personas vacunadas no inmunizadas que pueden ir a las UCI". No obstante, recalca: "No es la misma situación que hace un año ni que en la segunda y tercera ola, pero sigue habiendo riesgos. Además de continuar con el programa de vacunación, tenemos que mantener algunas medidas", ha incidido.