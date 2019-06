Martínez Almeida se abre a modificaciones en el Ayuntamiento para que Vox entre en su Gobierno

Golpe sobre la mesa de Vox al PP al "dar por roto el acuerdo en todas aquellas localidades donde se haya incumplido", en las que pasa a la "oposición".

De esta manera, cumple su amenaza y hace público el documento firmado con el PP en el que se habla de Gobierno de coalición y de alianzas con PP y Ciudadanos, a los que acusa de "intentar manipular a la opinión pública".

El documento firmado por Teodoro García Egea y Ortega Smith también habla de concejalías de Gobierno en las que tendrían representación "en proporción a los resultados electorales obtenidos por Vox en cada población".

Vox interpreta que esas concejalías les correspondían y por eso acusan al PP de haber incumplido el acuerdo. Por su parte, desde el Partido Popular niegan que haya incumplimiento porque todavía no se ha agotado el plazo 20 días.

Almeida, por su parte, no cierra la puerta a Vox recordando que su Gobierno todavía no está cerrado y que "las estructuras del Ayuntamiento no son inmodificables y el acuerdo se puede cumplir".

A pesar de darlo por roto en el Ayuntamiento, la formación de Abascal no descarta apoyar al PP para que gobierne en la Comunidad de Madrid, mientras Díaz Ayuso es optimista de cara a su investidura antes de reactivar las negociaciones con Vox.