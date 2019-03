Maroto, sobre Bárcenas: "A mí este tío me da un asco que no puedo verlo"

EL POPULAR AÑADE QUE ES UN DELICUENTE Y QUE HA HECHO MUCHO DAÑO AL PP

El vicesecretario Sectorial del PP, Javier Maroto, ha declarado que el extesorero del PP, Luis Bárcenas le produce asco. En palabras textuales ha señalado: "A mí este tío me da un asco que no puedo verlo". Además, ha dicho que el extesorero de su partido ha hecho mucho daño al PP y que sabe que han tenido que pagar un precio altísimo por el caso Bárcenas. Añade a su vez, que es un "delincuente" y que no puede hacer las cosas peor.