Polémica por un nogal: el ayuntamiento obliga a un vecino de Used (Zaragoza) a podar un árbol centenario por tapar una farola

Los detalles El dueño del árbol ha pedido que se mueva la farola, pero el ayuntamiento le ha señalado que es "inamovible" y le ha exigido el podado parcial de un nogal con más de 100 años.

En Used, Zaragoza, se ha desatado una controversia por un nogal centenario propiedad de Alberto Sánchez. El ayuntamiento exige podar parcialmente el árbol, que tiene más de 100 años y supera los 13 metros de altura, porque obstruye una farola. Aunque el nogal está registrado en la base de datos de árboles sobresalientes de Aragón, el consistorio insiste en que la farola es inamovible. Alberto ha propuesto moverla, pero su propuesta fue rechazada. Además, el árbol fue rociado con herbicida, lo que llevó a Alberto a denunciar el caso a la Guardia Civil y compartirlo en redes sociales, donde ha recibido apoyo masivo.

Polémica por un nogal centenario en el pueblo de Used, en Zaragoza. Su dueño, Alberto Sánchez, lleva años manteniéndolo, pero el ayuntamiento le obliga a podarlo parcialmente porque tapa una farola.

El nogal tiene más de 100 años y supera los 13 metros de altura, pero para el Ayuntamiento de Used eso no es motivo para que tape la farola. "Es un árbol monumental que esta incluido en la base de datos de arboles sobresalientes de Aragón", señala su dueño.

Alberto lleva semanas defendiendo que siga en pie, tal y como está ante la petición del ayuntamiento de que pode algunas de sus ramas. "Que tapaba una farola por la noche y que caían hojas y nueces a la calle", le han justificado la petición.

Por ello, ha propuesto mover la farola, pero consistorio lo ha rechazado: "Me dijeron que la farola tenía que estar en ese punto exacto y que era inamovible".

Pero la polémica no acaba ahí. El propietario asegura que alguien ha rociado el nogal con herbicida desde la calle y ha puesto el caso en conocimiento de la Guardia Civil: "Fue en ese momento cuando decidí hacer público el caso". Lo hizo a través de un vídeo en redes sociales que ya cuenta con el apoyo de miles de usuarios.

Un árbol centenario, una farola y una batalla que Alberto está dispuesto a librar hasta el final.

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