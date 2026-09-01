Valdivia pone sobre la mesa el papel del CNI en la crisis de Ceuta: "Hemos de decir que no ha sido infalible"

Antonio Ruiz Valdivia valora la versión del Gobierno sobre los informes del CNI de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y cuestiona las motivaciones de Marruecos por las que habría orquestado la crisis.

El Objetivo mantiene un debate sobre hasta qué punto sabía el Gobierno que se iba a producir una entrada masiva de migrantes en Ceuta en los días previos al 30 de julio.

Antonio Ruiz Valdivia analiza la postura oficial del Gobierno, que asegura que recibió informes de inteligencia, pero que no alertaban de la tremenda magnitud de la movilización.

"El papel del CNI está sobre la mesa y hemos de decir que no ha sido infalible", comenta el periodista, que recuerda otros episodios como las urnas del 1 de octubre o el 11M y los desencuentros entre Jose María Aznar y Jorge Dezcallar, director del Centro Nacional de Inteligencia.

Por otro lado, Valdivia plantea una cuestión: "Si lo sabía, ¿por qué no hizo nada el Gobierno?", comenta el periodista, que explica que esta entrada masiva de migrantes "no le beneficia".

Valdivia también pone en duda las supuestas motivaciones de Marruecos para orquestar esta entrada masiva y asegura que "si quiere debilitar a un Gobierno con el que supuestamente tiene las mejores condiciones para dar entrada a un Gobierno de PP y Vox, que en teoría son muchísimo más duros, no tiene sentido".

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