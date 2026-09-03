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Permanece en el hospital

Un hombre de 77 años pasa cuatro días encerrado en un baño del garaje de su edificio en Barakaldo

Los detalles El hombre, que tiene alzheimer, se quedó encerrado al acceder al baño de un garaje comunitario de su casa al que se podía entrar, pero del que no tenía llave para poder salir.

Un hombre de 77 años permanece encerrado cuatro días en un baño del garaje de su edificio de Barakaldo
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Un hombre de 77 años ha permanecido cuatro días encerrado en un baño del garaje comunitario de su edificio en Barakaldo, Bizkaia, sin que nadie se diera cuenta.

Al parecer, esta persona, que tiene alzheimer, se quedó encerrado en el acceso al garaje comunitario de su casa por el que se podía entrar, pero del que no tenía llave para salir.

Allí permaneció sin que nadie supuese nada hasta que una vecina alertó de que quizás podría estar ahí. La familia cree que se desorientó al volver a casa.

"La vecina sabía de esos baños y mandó al marido. Él encontró allí a mi padre", explica su hija. El hombre tuvo que ser trasladado al hospital, donde continúa ingresado.

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