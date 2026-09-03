Un hombre de 77 años pasa cuatro días encerrado en un baño del garaje de su edificio en Barakaldo

Los detalles El hombre, que tiene alzheimer, se quedó encerrado al acceder al baño de un garaje comunitario de su casa al que se podía entrar, pero del que no tenía llave para poder salir.

Un hombre de 77 años, que padece alzheimer, estuvo cuatro días encerrado en el baño del garaje comunitario de su edificio en Barakaldo, Bizkaia, sin que nadie lo advirtiera. El hombre quedó atrapado al entrar por el acceso al garaje, del cual no tenía llave para salir. Nadie supo de su paradero hasta que una vecina sugirió que podría estar allí, y su marido lo encontró. La familia cree que se desorientó al regresar a casa. Tras ser hallado, el hombre fue trasladado al hospital, donde permanece ingresado.

Un hombre de 77 años ha permanecido cuatro días encerrado en un baño del garaje comunitario de su edificio en Barakaldo, Bizkaia, sin que nadie se diera cuenta.

Al parecer, esta persona, que tiene alzheimer, se quedó encerrado en el acceso al garaje comunitario de su casa por el que se podía entrar, pero del que no tenía llave para salir.

Allí permaneció sin que nadie supuese nada hasta que una vecina alertó de que quizás podría estar ahí. La familia cree que se desorientó al volver a casa.

"La vecina sabía de esos baños y mandó al marido. Él encontró allí a mi padre", explica su hija. El hombre tuvo que ser trasladado al hospital, donde continúa ingresado.

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