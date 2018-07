Mariano Rajoy insiste en continuar como cabeza de lista del PP, incluso como jefe de la oposición

Si los colegios electorales se vuelven a abrir el 26 de junio, Rajoy lo tiene claro: "Mi intención es presentarme, y solo necesito que me apoye mi partido". Y ese apoyo a día de hoy, dice, sí que lo percibe en su partido aunque no por parte de todos. No esconde que hay voces en el PP que no quieren que el nombre de Mariano Rajoy luzca de nuevo en la papeleta: "Estoy seguro en que hay gente en ello".



La vicepresidenta se ha atrevido a contradecirle aunque para echarle un capote: "Todos los que conozco apostamos por Mariano Rajoy". Para reivindicar su figura ante aquellos que tienen dudas, el presidente en en funciones se encarga de recordar una cosa: "He sido el que ha ganado en las últimas elecciones, que hemos ganado".



Incluso, no cierra la puerta a seguir aunque tenga que cambiar el sillón de jefe del gobierno por el de jefe de la oposición: "Me veo en muchos sitios". Su núcleo duro espantan cualquier crítica: "Es el líder decidido y que represente a una investidura que va a ir al partido más votado, en ese estamos" asegura Casado. Y si hay elecciones, Rajoy, dicen, repetirá.