Mariano Rajoy: "No basta con humillarse ni hipotecarse, necesitamos un presidente con dignidad"

ASEGURA QUE SERÍA UN "FRAUDE COMPARECER EN LA CÁMARA PARA PERDER LA INVESTIDURA"

Un día después de negarse a presentarse a la investidura, Mariano Rajoy ha insistido en sus razones: "Se me demandó que me presentara al debate de investidura, lo agradecí, pero dije que yo no podía ir". Rajoy defiende que el debate sirve para elegir a un presidente y, en la situación actual, "no podría cumplir ese objetivo y sería un fraude comparecer en la Cámara a perder el debate de investidura". Además lanza sus dardos al líder del PSOE, Pedro Sánchez, al que ha acusado de hablar con todos, incluidos los independentistas, menos con el PP que es el partido más votado. "Ha hablado con todos, menos con el PP", recrimina. Además, mantiene la oferta de un gobierno moderado y de consenso con el PSOE.