La ministra de Defensa, Margarita Robles, analiza en El Objetivo el alivio del confinamiento para los menores de 14 años que se ha empezado a experimentar desde este domingo en todo el territorio nacional.

Robles destaca que no se puede "desandar lo andado", añadiendo que analizarán la evolución de los datos con el paso de los días y el debido cumplimiento de las normas por parte de los ciudadanos.

Muestra su confianza en el civismo de los ciudadanos, ya que, de lo contrario, se generaría "una situación de riesgo que España no se puede permitir". "No nos podemos permitir un retroceso. Cada día vamos paso a paso, tratando de mejorar; si en la experiencia se viera que las cosas no funcionan, la posibilidad de que hubiera un retroceso se daría", avisa Robles.

"Esto no es el inicio de una apertura. Esto es un pequeño paso, un paso lento, que hay que hacer con mucha prudencia. Si hubiera un incumplimiento o un retroceso, tendría que haber una vuelta atrás. Esperemos que no sea así", afirma Robles.

Margarita Robles insiste que, desde el Gobierno, siempre han intentado seguir los consejos de los expertos. "Me importa mucho decir que hay que ir aprendiendo cada día. Se contaba que en algunos casos iban dos adultos en lugar de uno. Cuando se dice un adulto y no dos, es por algo", comenta la ministra.