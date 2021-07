El aumento de casos de coronavirus se está haciendo notar en Andalucía. Si bien la región no es la que peores datos de incidencia muestra a día de hoy (actualmente es la octava con los registros más bajos) en algunos puntos clave la situación es crítica.

Este es el caso de localidades como Tarifa (1050 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas), Conil de la Frontera (1.453 casos) o Marbella, donde aún no se ha superado el umbral de los 1.000. Aunque está cerca: en este enclave turístico se han notificado 909,7 casos de IA, según los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud en el Instituto de Estadística de Andalucía (IECA).

La cuestión es que, de acuerdo con las normas de la Junta de Andalucía, todos aquellos municipios que estén por encima de los 1.000 casos de IA están destinados al confinamiento. Aun así, desde que decayera el estado de alarma el pasado 9 de mayo, estos dependen de la ratificación de la Justicia. Un hecho que ya ha provocado problemas al Gobierno andaluz con anterioridad y que, con este nuevo aumento, vaticina nuevas luchas en los tribunales.

27 municipios, susceptibles de ser confinados

Los casos de Marbella, Tarifa o Conil no son los únicos. Y es que los datos han dado un vuelco en cuestión de una semana: si bien a día de hoy no hay ni un solo municipio confinado en Andalucía —la Junta lo intentó con Peal de Becerro, en Jaén, que a día de hoy tiene una IA de 1.755, pero el TSJA se negó—, ahora hay al menos 27 localidades con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Algunas, como Ugíjar (Granada) o Armuña de Almanzora (Almería), con datos muy preocupantes. En la primera hay 3.814 de incidencia, mientras en la segunda 2.000.

La cuestión es que el confinamiento, a ojos de la Justicia, no debería depender solo de la incidencia. Un hecho que ha derivado en el fracaso de la orden de la Junta del pasado 7 de julio, que pretendía aplicar el cierre perimetral en Peal de Becerro pero que, para el Tribunal Superior de Justicia, no cumple los principios de "motivación y proporcionalidad" necesarios.

Básicamente, los jueces critican que la orden del Gobierno andaluz no distingue entre ciudadanos con certificado COVID o no, que tampoco se han tenido en cuenta otros parámetros epidemiológicos importantes (como la ocupación hospitalaria y de UCI), y que no se ofrecen "alternativas" al cierre.

¿Y qué ocurre con las zonas turísticas?

Con respecto a esta situación, la Junta de Andalucía ya ha marcado un precedente. Concretamente, con Conil de la Frontera: en un lugar donde la incidencia supera los 1.400 casos, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha descartado aplicar el cierre. ¿La razón? El aumento de la población en verano.

"En los meses de verano, Conil pasa de tener una población de derecho de 20.000 habitantes a una de hecho de 50.000, por lo que se diluye esa incidencia acumulada". Es decir, la Junta argumenta que se trata de una localidad que en temporada alta triplica su población, por lo que los datos de IA podrían no corresponderse con la realidad.

Este miércoles se produce una nueva reunión de los comités de Alerta de Salud Pública de Andalucía, en el que tratarán de nuevo el avance epidemiológico de la región y las normas a aplicar, así como posibles nuevas órdenes de confinamiento. Por ahora, la situación sigue como en el pasado 7 de julio: todavía hay plena libertad para salir y entrar de cada municipio, pero, según los datos, algunas medidas están muy cerca de aplicarse.