La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica ha publicado un nuevo informe que refleja la capacidad de rastreo de los casos de coronavirus por parte de las Comunidades Autónomas y que pone de manifiesto que se desconoce el origen del contagio de un 50,8% de los casos detectados a nivel nacional.

Según estos datos, Galicia es la comunidad que a día de hoy menos identifica el origen de los contagios, en concreto desconoce el del 80,9% de los positivos diagnosticados, le siguen Melilla con un 71,4% y Cataluña, donde de los casos detectados, no se sabe de dónde vienen el 75,1%.

Las comunidades que mejor están identificando el origen del contagio de los nuevos pacientes son Aragón, que desconoce solo el del 4,1% de los nuevos positivos, País Vasco (11,7%) y Andalucía (15%).

Cataluña identifica menos contactos

Cataluña es además la región que menos contactos identifica en el entorno de cada paciente nuevo, entre 0 y 2 personas por cada positivo detectado.

Del lado contrario se sitúa Canarias, con una media de seis personas investigadas por cada nuevo positivo, desde el 10 de mayo la sanidad pública canaria consiguió identificar 47 positivos de covid-19 al aplicar los protocolos sobre síntomas sospechosos que aconsejan hacer una prueba PCR. De ellos, la gran mayoría, 44, no había tenido contacto conocido con otra persona de la que constara que tuviera coronavirus.

El informe pone de manifiesto el funcionamiento del sistema de rastreo de las distintas comunidades y la diferencia que hay entre ellas en términos de reastreadores por cada 100.000 habitantes.

López-Acuña alerta del rastreo en Madrid

El ex director asistencia sanitaria en situaciones de crisis de la OMS y profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud, Daniel López-Acuña ha valorado en 'Al Rojo Vivo' el informe que, a su parecer, deja claro que enepidemiológica y rastreo.

Ha señalado que el que se desconozca el contacto conocido origen del contagio es porque "una gran parte de la transmisión es por asintomáticos y no hay manera de que se desconozca" y señala que el número de contactos identificados es "notablemente bajo".

En cuanto a que en Madrid solo se hayan detectado cuatro brotes, López-Acuña ha alertado de que puede haber poco rastreo de contactos de coronavirus: "Me llama la atención, no se si es el efecto de que no se está haciendo suficiente rastreo o es que no han existido estos rebrotes".

"Es de esperar que en una puerta de entrada del turismo internacional y en un área de gran densidad de población existiesen más", ha señalado al tiempo que ha destacado que "no podemos ir detrás de los brotes, tenemos que anticiparnos".

Por ello, López-Acuña ha destacado que esto implica "hacer muchas más detección en colectivos de alto riesgo" y que también es necesario extremar los mensajes y la pedagogía para que la población joven "no incurra en conductas de riesgo que amenazan la seguridad de todos".