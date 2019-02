Manuela Carmena: "Tomé la decisión de continuar como alcaldesa de Madrid, pero mejorando el equipo"

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, insiste en que Más Madrid no es un partido nuevo. "Es una plataforma, una manera diferente de entender la política", apunta Carmena, que asegura que no quiere estar en el debate político. "No formo parte de ningún partido y no tengo por qué estar en ese debate político".

Carmena afirma que decidió optar a la reelección como alcaldesa, porque "cuatro años es poco" para terminar los proyectos que se han emprendido. "Tomé la decisión de continuar, pero mejorando el equipo", añade Carmena, que insiste en la necesidad de tener buenos gestores al frente del Ayuntamiento de Madrid.