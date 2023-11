Uno de los momentos más destacados de la intervención de Alberto Núñez Feijóo en la manifestación de la Puerta del Sol contra la ley de amnistía ha sido en el que los allí presentes -80.000 según Delegación de Gobierno y casi un millón de personas según el PP- han reclamado una "huelga general" al líder del PP.

La respuesta de Feijóo, que ha detenido su discurso ante estos gritos, es que si él hubiese sido quien hubiese acordado una amnistía con Junts, "habría una gran huelga general en toda España", ante la ovación de los asistentes.

En su intervención, Feijóo ha defendido a una "mayoría de españoles que ya no es silenciosa" y que protestará "hasta que haya elecciones". "España va a tener un presidente que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios", ha criticado en su discurso.

"No vamos a renunciar a ninguna conquista democrática, vamos a seguir, no nos vamos a callar, no nos callaremos hasta hablar en unas elecciones", ha insistido Feijóo, que ha compartido escenario con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.