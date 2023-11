Laura Borràs, presidenta de Junts per Catalunya, ha considerado que ella es víctima de lawfare (guerra jurídica) y ha defendido su inclusión en la ley de amnistía como medida "reparatoria". No obstante, cabe recordar que el PSOE ha rectificado el acuerdo de investidura suscrito con Junts y ha asegurado que "no se habla" de lawfare, tal como ha explicado este sábado el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En una entrevista publicada este domingo 'El Nacional.cat', Borràs ha considerado que tras el pacto alcanzado con el PSOE el jueves para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno "ahora el conflicto es entre españoles" y no entre catalanes.

Preguntada si su caso entrará dentro de la amnistía, ha respondido que la ley no pretende resolver casos personales y que ella nunca ha buscado soluciones personales, y ha añadido: "Cuando se me han ofrecido las he rechazado". "Yo he tenido un juicio sin garantías, donde si yo hubiera querido llegar a acuerdos pudo hacerlo", ha añadido la dirigente catalana.

"No se trata de hablar de situaciones personales, se trata de reparar todo lo sufrido y el lawfare es uno de estos aspectos. ¿Yo la he sufrido? Sí. ¿El 'lawfare' debe entrar en la amnistía para que sea omnicomprensiva y reparadora? También", ha explicado.

No descarta una moción de censura

Sobre el acuerdo de investidura, ha remarcado que "en absoluto" garantiza el apoyo de Junts a los Presupuestos Generales del Estado para 2024 y ha insistido en que el resto de la legislatura vendrá determinada por el avance en las reivindicaciones de su partido.

"Lo que no podemos hacer es dejar que la fuerza de la gente, transformada en votos, sirva para nada. Hacer política significa negociación, significa hacer uso de esa fuerza que tienes para forzar al otro a negociar. Esto es lo que estamos haciendo: haciendo valer su voto, no dándolo por supuesto, no regalándolo a cambio de nada", ha remarcado. Además, no ha descartado una moción de censura en caso de que el Gobierno incumpla el acuerdo. "Nos planteamos dejar de dar apoyo. Esto ya ha ocurrido en el Congreso. Podría volver a ocurrir", ha explicado.

En cuanto, a los verificadores, ha explicado que son "personas del más alto nivel, que ofrecen una garantía en el ámbito en el que están realizando este asesoramiento y esta verificación", y ha añadido que uno de los cuatro actuará de coordinador y sí se conocerá su identidad.