Maestre, sobre la demanda del emérito a Corinna: "Es impúdico que un tipo que se salva de la cárcel por inviolable persiga a la gente"

Después de Miguel Ángel Revilla, ahora el rey Juan Carlos demanda a su testaferro, Dante Canonica, y a Corinna Larsen, también por ataques a su honor.

Antonio Maestre afirma rotundo en el vídeo sobre estas líneas que es "impúdico que un tipo que se ha salvado de la cárcel por ser inviolable, se dedique ahora a perseguir cual matón a la gente por narrar sus peripecias criminales".

El periodista recuerda que el rey emérito "cometió cinco delitos por cinco años que se le investigó" y que "si llegamos a ir para atrás, no serían cinco, sino 45 años". "No le llames delincuente, porque como tal no ha sido condenado", le recomienda Bea de Vicente, ante lo que Maestre se reafirma: "Yo soy periodista y una persona que comete delitos es un delincuente".

Además, Maestre señala que "no es el primer Borbón que va a por alguien, lo que pasa que antes iba la Audiencia Nacional y la Fiscalía". En este sentido, apunta que en tiempos de Alfonso XIII se desterró a Unamuno.