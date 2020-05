El Ministerio de Sanidad ya se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para informar de que el próximo lunes, 25 de mayo, pasarán a la fase 1 de desescalada. Así se lo han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad a laSexta.

El Ejecutivo también ha confirmado que avanzarán hacia la fase 1 el centro de Barcelona y las zonas metropolitanas del norte y del sur, así como las regiones sanitarias de Castilla y León que permanecían en fase 0. De esta manera, toda España ya se encuentra, al menos, en la segunda etapa del plan de desescalada.

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ya se ha pronunciado sobre la decisión del Gobierno. En su cuenta de Twitter ha celebrado el cambio de fase, aunque llamando a la prudencia en la lucha contra el COVID-19.

"Madrid pasa este lunes a Fase 1. Abrirán las terrazas y podremos ver a nuestros familiares, pero esto no debe suponer una excusa para relajarnos. Es momento de ser más prudentes que nunca. Usa la mascarilla. Protégete y protege a quienes te rodean", ha escrito el dirigente de Ciudadanos.

La Comunidad de Madrid ha solicitado tres veces el pase a la fase 1

Tras la reunión que mantuvieron este jueves Salvador Illa y Enrique Ruiz Escudero, fuentes de la Consejería de Sanidad ya dejaron en el aire el cambio de fase para la Comunidad de Madrid. Y es que, a juicio del Ejecutivo madrileño, se dieron "mejores impresiones" que en las anteriores bilaterales.

En este sentido, el consejero de Sanidad ha explicado en una entrevista en Al Rojo Vivo que el Gobierno central alabó las capacidades de la provincia para detectar nuevos casos de coronavirus, poniendo especial atención en los servicios de atención primaria. Uno de los aspectos a los que habían aludido las autoridades sanitarias para negar el pase se fase.

Respecto a las advertencias del Colegio de Médicos de Madrid, el consejero de Sanidad ha asegurado que no le han "aportado ningún estudio o análisis diciendo que no se pueda pasar de fase". Precisamente, Miguel Ángel Sánchez Chillón apuntó en El Intermedio que "quizás estamos queriendo pasar a una fase a la que todavía no estamos preparados".

¿Qué puedo hacer en la fase 1 de la desescalada?

Con el pase de Madrid, Cataluña y Castilla y León, toda España ya se encuentra en la fase 1, a excepción de algunas zonas de Canarias y Baleares, que ya están en la fase 2. A continuación, te explicamos qué puedes hacer en la fase 1 del plan de desescalada:

· Ir a comprar a los comercios que no superen los 400 metros cuadrados de superficie y que garanticen una distancia mínima de 2 metros entre clientes. Cabe destacar que los mayores de 65 años tendrán un horario preferente en todos los locales.

· Aunque tendrán una limitación de ocupación del 50%, se podrá tomar algo en la terraza de un local.

· Acudir a los museos (solo para visitas y con control de aglomeraciones en las salas); y a las bibliotecas para préstamo y lectura con limitación de aforo.

· Asistir a actos y espectáculos culturales de menos de 30 personas en lugares cerrados y de menos de 200 al aire libre (siempre y cuando sea sentado y se pueda mantener la distancia física de seguridad).

· Asistir a los lugares de culto, que tendrán su aforo limitado a un tercio.

· Se abrirán los hoteles y alojamientos turísticos excluyendo zonas comunes. Además, habrá otras condiciones que se plantearán en una futura orden del Ministerio de Sanidad

· Se reanudarán las actividades que mantenían restricciones en el sector pesquero y agroalimentario.

· Volveremos a poder acudir a los mercadillos o mercados al aire libre en la vía pública siempre que lo autorice el ayuntamiento pertinente y con medidas de separación entre puestos: sólo podrán desplegarse el 25% de los puestos y deberá permitirse un tercio del aforo.

· Practicar deporte sin contacto como atletismo o tenis en instalaciones deportivas al aire libre sin público. También será posible hacer deporte en centros con cita previa y sin utilizar los vestuarios.

· Se abrirán los centros deportivos de alto rendimiento con medidas de higiene, protección reforzadas y por turnos.

· Se permitirá el entrenamiento medio en las ligas profesionales.

· Reactivación progresiva de los servicios sociales: las terapias de atención temprana, ocupacionales, de rehabilitación y psicosociales.

· En los vehículos podrán viajar varias personas. En caso de que no convivan juntas, tendrán que llevar mascarilla todos los ocupantes.