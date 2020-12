La Comunidad de Madrid espera poder vacunar contra el coronavirus a 300.000 madrileños "avanzado el mes de enero", según su viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID, Antonio Zapatero, que ha indicado que se trabaja desde hace semanas en cómo será la distribución de la vacuna en congeladores de empresas de logística.

Así lo ha indicado en una entrevista en 'Telecinco', donde ha explicado que Gobierno autonómico se reunió el pasado viernes con el Ministerio de Sanidad para "empezar la vacunación en enero".

Zapatero ha incidido en que la vacuna de Pfizer "tiene un procedimiento logístico complejo", debido a sus condiciones de conservación en ultrafrío, entre otros aspectos. "Tiene que ser mantenida en congelador a -70 grados o -80 grados, viene en viales de los que se extraen cinco vacunas y es intramuscular", ha detallado.

Aunque se desconoce el número de dosis que recibirá la región, Zapatero ha destacado que allí se acaba de vacunar a 1,3 millones de personas contra la gripe, por lo que cuentan con "experiencia". "Vamos a ver exactamente cuántas vacunas recibimos y tenemos ya pensado congeladores, logística y qué sitios para suministrar", ha avanzado.

Por otra parte, el viceconsejero ha hecho hincapié en que se necesita "profesional de enfermería entrenado" y que no se puede vacunar "en cualquier sitio" sino que hay que ser "cautos en el procedimiento". Para Zapatero, "la vacuna es parte de la solución" a la pandemia, por lo que cree que es necesario que se fomente entre la ciudadanía.

Zapatero, que ha insistido en que persiste en Madrid la "tendencia a la mejoría" en los datos, no obstante ha reconocido que "cada vez cuesta más bajar la incidencia acumulada". "Mantenemos la tendencia acumulada a la baja pero lo que es muy llamativo es cómo estamos bajando la presión en los hospitales", ha señalado, precisando que ahora hay "un 70% menos" de pacientes ingresados que a finales de septiembre.

No obstante, ha alertado que, pese a esta mejoría, las cifras son aún "elevadas", por lo que ha pedido a la ciudadanía "un esfuerzo máximo" y cautela, en especial de cara a las fiestas navideñas. "No nos podemos confiar, no pueden ser unas Navidades normales. Tenemos que restringir las agrupaciones, las salidas, únicamente a lo imprescindible", ha subrayado.