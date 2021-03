La Comunidad de Madrid ha asegurado que no cerrará ni en el puente de San José ni en Semana Santa. Tras el Consejo Interterritorial de Salud, en el que Madrid ha sido la única región que ha votado en contra del documento acordado para los próximos festivos, el consejero de Salud madrileño, Enrique Ruiz Escudero, afirmaba que "Madrid no se va a cerrar perimetralmente".

Pese a que la ministra de Sanidad ha explicado que las restricciones son "de obligado cumplimiento para todas las comunidades", Madrid insiste en su negativa a perimetrarse. Desde el Gobierno regional alegan además que Isabel Díaz Ayuso es "la autoridad competente delegada para adoptar las medidas pertinentes", explican, según el Real Decreto de alarma que regula el Estado de Alarma. Por ello, dicen, "aplicaremos las decisiones que creamos oportunas para nuestra Comunidad".

Escudero ha indicado en rueda de prensa las razones por las que no consideran oportuno perimetrar la región, una decisión que "es técnica y no política". Apunta, principalmente, a que "no beneficia a los ciudadanos". "Los antiguos cierres supusieron un aumento de casos. Es incompresible que un madrileño no se pueda mover y un francés sí pueda venir a nuestro país", ha destacado.

Además, ha criticado que Sanidad dijese hace meses que las CCAA contaban con las "herramientas suficientes" para gestionar la situación epidemiológica en sus territorios y que esta posición ahora haya cambiado. "Hace nada, con muchas comunidades con una incidencia por encima de mil casos, el Ministerio consideraba que ya teníamos herramientas suficientes para gestionar la situación y ahora no entendemos qué ha cambiado".

"Madrid respeta que el ministerio y cada comunidad autónoma crea que este documento ayuda, pero exigimos el mismo respeto para Madrid. Madrid será respetuosa con la ley", ha zanjado el consejero.

"Que haya unas elecciones no nos afecta"

Escudero también se ha pronunciado sobre cómo podría afectar a su trabajo la convocatoria electoral que ha planteado Isabel Díaz Ayuso para el próximo 4 de mayo, y que todavía está en el aire por las dos mociones de censura presentadas contra ella en la Asamblea de Madrid.

"Tenemos que seguir vigilando los contagios y adoptar medidas para controlar la pandemia en nuestra región. Que haya unas elecciones no nos afecta", ha afirmado el consejero de Sanidad.

Y reafirmándose en ello ha aclarado que "todo el equipo continúa controlando los casos, estableciendo medidas y con la campaña de vacunación". "Que quede claro, que esto no va a afectar a nuestro trabajo diario".