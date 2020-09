La Comunidad de Madrid anuncia un endurecimiento de las medidas para frenar el virus y lo hace con estos datos sobre la mesa:

En los colegios, el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, ha informado de 168 aulas en cuarentena, de las 35.000 que hay, un 0,5%, y ha explicado que solo hay un brote identificado en una escuela infantil. Son datos, ha dicho, dentro de los previsible.

Brotes, hay 130 confirmados. El 69% de los casos detectados está en el rango de edad entre los 15 y 59 años de edad. La edad media sin embargo se eleva a los 63 años.

La mayor incidencia continúa en la zona sur. Según el último informe, la mayor incidencia de la enfermedad en los últimos 14 días en la región es de 992 casos por 100.000 habitantes en Parla, y en la capital, Puente de Vallecas, con 1.240 casos por 100.000 habitantes.

A fecha de hoy, según datos del Gobierno regional, hay 2.644 ingresados en planta. En la UCI 354 ingresados. La ocupación de pacientes Covid-19 sobre el total de camas es del 15. 9 %. Y del 38,2 % en el caso de camas de UCI. Ayer fallecieron 25 pacientes, ocho menos que el día anterior. A día se hacen 14.160 seguimientos.

Zapatero también ha apuntado que no hay ningún centro de salud cerrado, y que solo ocho no tienen actividad. Esto afecta al 0.1 % de la población de Madrid, asegura: "Somos conscientes del esfuerzo de la atención primaria.

"Actualmente tenemos un comportamiento de relajación ciudadana que no nos podemos permitir. Creo que es algo que todos vemos cuando salimos a la calle. No podemos dar un paso atrás", ha asegurado y ha dicho que a día de hoy, más de 90 personas han recibido requerimientos por parte de la policía local por no permanecer en sus casas a pesar de ser casos confirmados.