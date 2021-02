Luis Bárcenas ha asegurado que una persona de su entorno cercano negoció con dos personas muy próximas en la actualidad al Partido Popular para "enterrar el hacha de guerra" y que, sin embargo, sus interlocutores "no han cumplido". Así lo ha expuesto el extesorero del PP en una entrevista en exclusiva concedida al diario 'El Mundo', donde ha asegurado que dicha negociación la llevó a cabo un "íntimo" amigo suyo cuyas identidades no quiere desvelar: "El PP no me ha trasladado amenazas expresas, como lo hizo con algunos abogados en 2013. Ahora ha sido una negociación en la que acepté retirar la acusación por los discos duros".

En esta entrevista, el exresponsable de las finanzas de la formación popular ha asegurado que siempre fue consciente de que le "hacían seguimientos ordenados por el Gobierno de Rajoy desde al menos abril de 2013", y que "de igual forma intuía que el Ministerio del Interior estaba detrás del secuestro" de su mujer por parte de "un falso sacerdote que pudo terminar en una desgracia" si no hubiera actuado su hijo Guillermo: "Esto fue la obra de un canalla captado por un pequeño sector de la Policía y, aparentemente, recompensado con cargo a los fondos reservados".

No obstante, ha reconocido que no se esperaba lo ocurrido con su chófer. "Lo que nunca imaginé fue la traición de mi conductor (Sergio Ríos). Nunca tuve esa sospecha, al contrario, siempre pensé que hacía bien su trabajo y velaba por mis intereses", ha proseguido explicando Bárcenas, quien en sus declaraciones considera que Ríos no fue un infiltrado desde el primer momento, si bien ha reconocido que su familia empezó a sospechar del conductor antes que él.

Sobre esto, ha precisado: "Fue la desconfianza hacia él, unido a que sus servicios ya no eran necesarios, lo que nos llevó a prescindir de él. Me sorprendió, sin embargo, que cuando yo recuperé la libertad (en enero de 2015), pretendió aproximarse de nuevo a nosotros". En este sentido, cree Bárcenas que "fueron sus jefes en la 'operación Kitchen' los que le indicaron que hiciese este intento de aproximación, pues todavía tenían en su mano el que se le admitiera en la Academia de la Policía de Ávila".

No me extrañaría una competición entre Fernández Díaz y Cospedal para ver quién obtenía antes resultados exitosos para tranquilizar a Rajoy"

Bárcenas, que en esta línea ha señalado que tampoco daba crédito a que "internos de Soto del Real fueran aleccionados" para sonsacarle información bajo orden de Interior, ha confirmado también en 'El Mundo' que la Policía le sustrajo pruebas clave sobre la financiación del PP: "En el despacho que yo utilizaba a veces en el estudio de mi mujer había información de carácter económico que afectaba al PP y dos grabaciones, aunque no toda la documentación se encontraba allí".

El extesorero también ha querido entrar a valorar las responsabilidades políticas que podrían estar implicadas en las órdenes de la 'operación Kitchen', decantándose, viendo lo sucedido, "por la hipótesis de los dos espionajes paralelos". Y se ha referido así a dos exministros del Gobierno de Rajoy: "Conociendo a los personajes, no me extrañaría una competición entre Fernández Díaz y Cospedal para ver quién obtenía antes resultados exitosos para presentar y tranquilizar a Rajoy". Sobre este asunto, ha añadido que "es una presunción que no pretende acusar a nadie".

Finalmente, ha afirmado tener "claro que el secretario de Estado, si monta el operativo, es porque cuenta con la autorización expresa de la superioridad", y sobre ello ha matizado: "Si el superior era Rajoy, Fernández Díaz, Soraya o Cospedal, de momento no lo sabemos". También ha rechazado que todo este operativo únicamente tenía por objetivo quitarle el material que tuviera contra el PP, y no buscar si tenía dinero oculto. Bárcenas se ha expresado en estos términos en el diario días después de confirmar a Anticorrupción su interés por colaborar en la investigación de la justicia sobre la supuesta financiación irregular del PP durante las últimas décadas.