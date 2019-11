Los miembros del CDR acusados de organización terrorista fueron captados por la Guardia Civil mientras fotografiaban los alrededores del Parlament. Allí, hicieron fotos del dispositivo que los Mossos d'Esquadra tenían desplegado en torno al edificio durante la convocatoria de la Diada.

Su plan asaltar "la Casa Grande", nombre con el que se referían al Parlament, detallando las posibles zonas de acceso como la del zoo. "La entrada al edificio era permitida", explicó uno de los detenidos en la 'Operación Judas', Ferrán Jolis.

Todo con la supuesta colaboración de president Quim Torra, según manifestó Jolis en su declaración judicial. "Lo que me dijeron es que el president Torra estaba de acuerdo en ocupar el Parlament, de manera pacífica", afirmó.

La función de Ferrán Jolís era la de configurar una red privada por si les cortaban las comunicaciones durante el encierro. "Como mínimo querían aguantar cinco días. Eso es lo que yo sé", afirmó.

Encierro en el que participaría el propio Quim Torra, al que los CDR denominaban 'Gandalf' en clave, para evitar su detención tras una futura proclamación de la independencia de Cataluña.

El propio Jolis, recoge el sumario, trató de establecer una comunicación segura entre Torra y el expresident Carles Puigdemont, apodado 'Lisa', entre Waterloo y Barcelona, según se desprende de conversaciones interceptadas por los investigadores.

"Hace cuestión de dos o tres semanas, organicé una reunión con la hermana de Lisa. Lisa, para que me entiendas, es el nombre en clave del que está con los flamencos en Bélgica (...) estoy trabajando con ellos para brindarles comunicacione sy asegurarles una comunicación también con Gandalf, que Gandalf es el que está aquí", dijo, según el sumario.

La estrategia del asalto estaría tan avanzada que en un determinado momento Jolis confesó por teléfono que se estaba jugando muchos años de cárcel. "Me estoy jugando el culo, porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada", manifestó. Lo que no llegó a saber, según declaró ante el juez, era la fecha del 'día D'.