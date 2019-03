Los alcaldes del PSC alzan la voz contra las presiones del independentismo para que cedan los ayuntamientos el 1-O

Los alcaldes del PSC alzan la voz contra las presiones de Puigdemont. "Dejad en paz a los alcaldes", ha señalado Miquel Iceta, primer secretario del PSC.

Denuncian que han recibido amenazas e insultos por no facilitar el referéndum y señalan como culpable al President. "Hemos tenido ya pintadas, insultos, amenazas, charnega de mierda, no os queremos en Cataluña. Puigdemont es un inconsciente, un temerario, un irresponsable y tengo más palabras pero no las diré porque estamos en horario infantil", ha afirmado Iceta.

Según los regidores, Puigdemont está instrumentalizando las instituciones."No he visto al President preocuparse por cómo los ayuntamientos afrontaban la crisis en el peor momento", ha señalado Jaume Colboni, teniente de alcalde de Barcelona.

"No nos merecemos lo que estamos teniendo que sufrir", ha recalcado Nuria Parlon. Los socialistas, que gobiernan en nada menos que 122 ciudades catalanas, han recibido el apoyo de Pedro Sánchez: "La razón está de vuestro lado, porque cuando defendéis la legalidad, el estado de derecho, lo que estáis haciendo es poner las instituciones públicas al servicio de todos los ciudadanos".

Su principal queja es que se les exija a ellos facilitar los locales para 1 de octubre. "Nosotros ni ponemos ni quitamos urnas. Los que han optado por la desobediencia tendrán que ser los que den explicaciones y habiliten esos espacios", ha señalado Pilar Díaz, alcaldesa de Esplugues de Llobregat en Al Rojo Vivo.

Algo que también defiende la alcaldesa de Hospitalet, Nuria Marín: “La Generalitat de Cataluña dispone en cada una de las ciudades y pueblos de locales que son propios".

En el lado contrario, está el alcalde socialista de Terrassa que, según denuncia, también le ha convertido en el blanco de insultos y amenazas por haber pactado con la Generalitat que allí se pueda votar en recintos de la administración catalana.