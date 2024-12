Lobato defiende su transparencia e insta a preguntar sobre el origen del correo filtrado del novio de Ayuso a "quienes lo mandaron"

El que fuera secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato ha defendido este jueves su transparencia respecto a la filtración del correo electrónico de la defensa de la pareja de Ayuso en el que admitía dos delitos contra la Hacienda Pública y ofrecía un acuerdo de conformidad a la Fiscalía. Además, Lobato ha instado a preguntar "a quienes lo mandaron" su origen.

"Más transparencia es imposible" o "más transparente no puedo ser" han sido las frases del socialista madrileño ante la insistencia de los periodistas para conocer más detalles sobre el asunto después de salir a la luz el análisis de su móvil practicado por la UCO. En él los investigadores concluyen que la primera información que recibe Lobato sobre el caso de Alberto González Amador llega desde Moncloa, en concreto, de la asesora de su ahora sustituto al frente de la federación del PSOE en Madrid, Óscar López.

Es precisamente a Pilar Sánchez Acera a la que hace referencia de forma velada cuando se le cuestiona sobre el origen de la filtración. En concreto, Lobato insta a "preguntar a quienes lo mandan", puesto que el dice no saberlo. De hecho, ha reiterado que lo qué él sabe es lo mismo a "lo que habéis leído todos por escrito".

Extremo que añadido a los conclusiones del informe de los investigadores, hace que Lobato insista en no estar preocupado ante una eventual imputación ras haber declarado ante el Alto Tribunal como testigo: "De la mía desde luego no", ha subrayado dejando la puerta abierta a que sean otros los citados por el Tribunal Supremo en el marco de la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.

Un proceso que "está lanzado" y en el que asegura que "la información es clara", pero por el cual nadie le ha llamado al respecto. "No he hablado con nadie" más allá de "la vida normal", respondía Lobato al tiempo que descartaba que "de esto no": "Ninguna llamada", ha sentenciado.