Los tres mantras tramposos de Ayuso para defender a su pareja: dos mentiras y una media verdad

¿Cuáles son? Diseccionamos los tres mantras de Isabel Díaz Ayuso. El primero habla de "inspección fiscal" contra su pareja. El segundo lo que Ayuso llama "la multa de Hacienda", que no es una multa. Y el tercero que su novio "intentó pagar la multa" pero "que no le dejaron".

Isabel Díaz Ayuso está de vuelta. De nuevo a la carga tras su viaje a Corea del Sur. Y, sobre la investigación judicial contra su pareja, estos son sus tres mantras: "Inspección fiscal"; "multa" y "quiso pagar pero no le dejaron". Dos mentiras y una media verdad.

Diseccionamos los tres mantras de Isabel Díaz Ayuso. Primero habla de "inspección fiscal" contra su pareja. Y no es verdad. Este lunes no es un inspección fiscal. Lo fue muy al principio, cuando Hacienda comenzó a investigar a González Amador, en mayo de 2022. Pero en enero de 2024, la Unidad de Delitos de Hacienda aprecia indicios de fraude fiscal y la Fiscalía decide convertir esa inspección primigenia en una investigación judicial.

Segundo mantra incorrecto: lo que Ayuso llama "la multa de Hacienda" no es una multa. Es un procedimiento penal, iniciado por una denuncia de la Fiscalía por dos delitos de fraude fiscal y otro delito de falsedad documental.

Y tercer mantra tramposo de Díaz Ayuso. Ella sostiene que su novio "intentó pagar la multa" pero "que no le dejaron". ¿Y cuál es la trama? Que hizo González Amador intentó pagar a Hacienda fuera de plazo. Y lo hizo para intentar frenar la investigación judicial. ¿Por qué no le dejaron? Porque tal y como hemos explicado ni era una inspección, ni era una multa. Era una denuncia de la Fiscalía y por lo tanto ya no había posibilidad de pagar para solucionarlo. Otra cosa será durante el juicio. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora con su pareja. Por mucho que la presidenta utilice expresiones como "lo que sea" con tal de no admitir que está siendo investigado por tres delitos.

Ayuso llama "cobarde" a Sánchez

"Sí, llamo cobarde al presidente del Gobierno". De esta forma se ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha asegurado que se ha orquestado una "operación de Estado" contra su pareja, Alberto Gónzález Amador, de parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo ha afirmado este lunes durante una entrevista en Espejo Público, de Antena 3, donde ha vuelto a repetir la falacia de que la causa contra su pareja es una "multa", cuando se le acusa de dos delitos fiscales y falsedad documental.

"Esto es que una peronsa que tiene una multa, la quiere pagar, no le dejan, en el 99% de los casos se queda ahí", dice, y asegura que al final "tienen que reconocer lo que sea con tal de que le dejen en paz". En realidad, la confesión se hace para así conseguir una reducción de la pena.

¿Hay derecho a que esto te esté ocurriendo?, se ha preguntado Ayuso, que se sitúa como víctima de un caso que se ha enredado y ha alcanzado al PSOE, cuando se trata de que su pareja admitió haber cometido dos delitos fiscales. Sobre lo sucedido con el exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, quien acudió al notario con la filtración de los mensajes de la confesión su novio -y que ha acabado renunciando a su cargo en el PSM-, Ayuso ha afirmado que ha sido "profundamente desagradable".