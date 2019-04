Susana Díaz afea a Pedro Sánchez su cambio de postura sobre Cataluña para "arañar un puñado de votos"

Pedro sanchez se distancia de Podemos en su proyecto político. El candidato a liderar el PSOE ya no habla de unirse con fuerzas progresistas, sino de una alianza social. Preguntado por este cambio, responde atacando: "El único volantazo que se ha dado aquí fue el pasado mes de octubre, cuando se abrió la puerta a un gobierno del PP de espaldas a sus afiliados".

Su relación con Podemos también ha ido variando. Empezó atacando a la formación morada, algo que después calificó de error, según señaló en su entrevista con Jordi Évole, presentador de 'Salvados'. Así, hace unos meses su objetivo era "crear una gran alianza de fuerzas progresistas".

Sin embargo, ahora suaviza sus propias declaraciones aludiendo a las "alianzas sociales". Eespecto a Cataluña, Sánchez también ha girado. Ahora define la relación con España como "una nación de naciones", pero en su programa la pluralidad sólo es cultural. En 2015 se envolvía en una enorme bandera de españa para defender su unidad. Pero después volvió a cambiar. "Cataluña es una nación dentro de otra nación", aseguró a Évole.

Susana Díaz, su rival en las primarias, ha aprovechado estos giros: "Lo mismo que pienso hoy, lo pienso dentro de un mes. Y lo que defiendo en Cataluña, también en Madrid, Andalucía...". Mientras, Sánchez le reprocha que ella todavía no haya enseñado su programa. "Sobre otros proyectos no podemos opinar porque no tienen opinión. No han presentado un proyecto", ha criticado el candidato. Así se ha expresado en un acto con preguntas; el primero respondiendo a la prensa después de varios meses sin hacerlo.