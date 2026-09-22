Libertad con cargos para el detenido que destrozó el coche de la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras

Manifestantes en Ceuta destrozan el coche de la diputada de la Asamblea Julia Ferreras

Los detalles El joven, de 22 años, fue detenido por un presunto delito de daños al haber golpeado el vehículo de la diputada. Además de esta detención, la Policía Local de Ceuta identificó a otra persona por resistencia a la autoridad durante los incidentes, cuya investigación continúa abierta.

Un joven de 22 años ha sido liberado con cargos tras ser detenido por romper la luna del coche de Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya!. El incidente ocurrió durante una concentración en el puerto de Ceuta contra la supuesta llegada del colectivo Negu Gorriak/Derecho a Techo, que culminó con el lanzamiento de huevos y piedras. La Policía también identificó a otra persona por resistencia a la autoridad. El colectivo había anunciado su intención de brindar ayuda humanitaria y observar posibles agresiones contra refugiados tras la entrada masiva de migrantes en julio. La investigación sigue abierta.

El joven que fue detenido por romper la luna del coche de Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya!, ha quedado en libertad con cargos a la espera de la instrucción del caso después de prestar declaración tanto la parlamentaria como el activista Rafael Borrego y la abogada Sofía Cánovas, que viajaban en el mismo vehículo.

El joven, de 22 años, fue detenido por un presunto delito de daños al haber golpeado el vehículo de la diputada. Además de esta detención, la Policía Local de Ceuta identificó a otra persona por resistencia a la autoridad durante los incidentes, cuya investigación continúa abierta.

El pasado domingo, varias personas se concentraron en el puerto ceutí ante la supuesta llegada a la ciudad de integrantes del colectivo Negu Gorriak/Derecho a Techo, una concentración que derivó en el lanzamiento de huevos y piedras contra el coche de Julia Ferreras, que pasaba por la zona.

A través de las redes sociales, varios grupos de ceutíes hicieron una convocatoria en la zona de salida de vehículos del puerto para expresar su rechazo a la llegada de Negu Gorriak/Derecho a Techo, que consideran vinculado a la izquierda radical.

El objetivo de este colectivo, según comunicó hace días, era prestar ayuda humanitaria e integrarse en labores de emergencia y observación de las que consideran posibles agresiones contra personas refugiadas tras la entrada masiva de migrantes del pasado julio.

"Si un policía no se hubiera metido a conducir el coche, nos hubieran matado"

"Nos hubieran matado si hubieran tenido la oportunidad". Es la tajante afirmación del activista Rafa Borrego después de que este domingo fuese apedreado el coche en el que se desplazaba por el puerto de Ceuta junto con Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya!.

Borrego relata en Al Rojo Vivo que la situación fue tan angustiosa que un agente se vio obligado a sacar el vehículo de la zona: "Si un policía no se hubiera metido a conducir el coche, nos hubieran matado".

"Nunca he estado en una situación en la que un tumulto de personas, que uno puede pensar que son 100 o 200, te quiere matar y está dispuesta a hacerlo", añade el activista, que asegura que "por las caras saben que te iban a matar si tenían la oportunidad".

Junto a Rafa Borrego estaba la abogada Sofía Cánovas, que fue quien tomó la decisión de que ambos se refugiasen en el coche de la diputada Julia Ferreras: "Yo le hice señas con los ojos muy fulminantes y él entendió que tenía que ser discreto y no alarmarse".

"Asumí que él me estaba siguiendo para llegar al momento en que nos encontrábamos en el coche de Julia para protegernos", añade Sofía Cánovas para concluir.

"Si un policía no se hubiera metido a conducir el coche, nos hubieran matado": los acompañantes de Julia Ferreras relatan su angustia durante el ataque en Ceuta

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido