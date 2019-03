León de la Riva afirma que sus palabras sobre violaciones se han "malinterpretado"

El reparo del alcalde de Valladolid a compartir ascensor con ciertas mujeres se ha malinterpretado. Es lo que ha dicho el propio León de la Riva ante las cámaras, que asegura que hizo “una referencia que sacada de contexto”.

“Mi única intención es ratificarme en mi condena a la violencia, y pedir disculpas a quien se haya sentido ofendido”, ha afirmado León de la Riva ante los medios.

Un comentario que para la oposición no tiene justificación posible. Desde el PSOE creen que “las palabras están ahí y no tienen mucha interpretación”. Y no fueron las únicas palabras polémicas del alcalde.

A la pregunta de si reforzaría la seguridad en las calles de la ciudad tras la violación de una mujer hace solo un par de semanas, respondía que "hay veces que a las seis de la mañana una mujer sola tiene que cuidar un poco por donde va, porque lo que no puedo es tener un policía en cada esquina".

Por eso piden su dimisión para que al menos en público, dicen, no pueda volver a hacer declaraciones de este tipo. De momento su partido guarda silencio.