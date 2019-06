Las palabras de Javier Maroto en laSexta Noche que desencadenaron el argumentario homófobo de Vox

Javier Maroto aprovechaba su visita a laSexta Noche el pasado mes de enero para cargar duramente contra la izquierda por la forma en que, a su entender, tiende a "colectivizar y decir cómo se debe ser cuando se pertenece a uno u otro colectivo", como el homosexual.

El vicesecretario de Organización del PP firmó un duro alegato contra las formaciones de izquierda llegando a afirmar que "en Nuevas Generaciones del PP hay más gays que en todas las asociaciones de la Federación LGTB". Precisamente fue esa afirmación la que aprovechó Vox para difundir internamente entre sus cargos un argumentario homófobo en contra de Maroto, a quien califica como "ejemplo de político trepador".

"Javier Maroto es el ejemplo de político trepador sabedor de que esa condición homosexual es una ventaja de la que él se beneficia", rezaba literalmente el escrito que la formación de extrema derecha hizo circular entre sus cargos tras las palabras del propio Maroto en el plató de laSexta Noche. Y continuaba: "Maroto utiliza el rol gay para exhibir una pretendida modernidad, que en realidad es sumisión a los dogmas de la progresía post 68".

En su entrevista con Iñaki López, el político vitoriano criticó también que sea la izquierda quien diga a las "personas homosexuales que para ser un buen gay hay que ser así, pensar así, vestir así y tener determinadas ideas".

Además, Maroto comparó esta posición del colectivo LGTBI a la del feminismo. "No hay nadie que no sea feminista si el feminismo es que el hombre y la mujer son iguales en derechos y obligaciones", apuntaba en su discurso contra la "colectivización de la izquierda": "No deben decir a las mujeres cómo tienen que pensar".