Plátano de Canarias ofreció donar 12.000 frutas tres días por semana a la Comunidad de Madrid tan solo dos días despues de que Isabel Díaz Ayuso anunciase los acuerdos con Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes para repartir los menús a niños con bajos recursos durante el confinamiento por coronavirus.

Según informa 'El País', la presidenta de la Comunidad dio las gracias a Plátano de Canarias pero simplemente conectó a los agricultores canarios con las empresas que iban a realizar los menús de comida rápida para los niños.

Estas dos empresas rechazaron los plátanos gratuitos porque debían ir a recogerlos a Mercamadrid, ya que no era posible la distribución de la fruta tienda por tienda. Telepizza no respondió y Rodilla intentó negociar con Plátano de Canarias la distribución financiada al 50%, aunque no hubo acuerdo.

Por su parte, desde Viena Capellanes aseguran que nunca tuvieron concimiento del ofrecimiento de Plátano de Canarias y señalan que si la oferta sigue en pie estarían "encantados de recibir el producto" para incluirlo en los menús infantiles.

Según los expertos, las comidas suministradas por las empresas de comida rápida en Madrid, que tienen un coste de cino euros, no son las más adecuadas desde el punto de vista nutricional y no contienen toda la fruta y verdura que deberían.

Tras publicarse esta información, Isabel Díaz Ayuso ha explicado que agradecieron el ofrecimiento a Plátano de Canarias: "Nunca lo rechazamos. Las empresas que nos ayudan a repartir la comida no pudieron recoger los plátanos en Mercamadrid. Las comidas que reparten las empresas también llevan fruta".

El Ministerio de Derechos Sociales ha advertido a la Comunidad de Madrid sobre esos menús y ruegan que se revise el proyecto o que remitan uno alternativo. De lo contrario les podrían retirar las ayudas económicas para ello.