Las diferencias entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, cada vez más explícitas

Iglesias e Íñigo Errejón verbalizan sus discrepancias, y mientras el líder de Podemos reconoce ser "más directo e incendiario que Íñigo, que es más tibio", mientras que el número dos de la formación recuerda que "el acero se templa lentamente".

Pablo Iglesias cree que la formación se equivocó al vestirse de socialdemócrata, porque "cuando da la sensación de estar escondiéndonos o disfrazándonos de lo que no somos, hay gente que no se moviliza".

Una crítica que Errejón no comparte, porque "Podemos no se ha disfrazado en toda su historia", aunque reconoce creer que hay parte de la sociedad española que aún no está preparada para el mensaje de Podemos.

Ahora, dice Errejón, toca centrarse en los contenidos hacia fuera, y "no estar psicoanalizándonos cada dos meses". El debate, dice el secretario político, es la única manera de sacar buenas ideas.