El Comité Federal del PSOE arranca este sábado a las 14:00 horas, y el asunto que más tensiona al partido es el acuerdo con Esquerra, que convirtió a Salvador Illa en president de la Generalitat de Cataluña. ¿Concierto o singularidad? ¿La llave de la caja o una simple mejora económica? La portavoz del partido llegó a retar a los críticos a ver si tenían "agallas" para explicar su propuesta de financiación.

¿Van a tener "agallas" García-Page y Lambán este sábado? La periodista de laSexta Esther Redondo ha asegurado que sí las van a tener. "No van a defraudar; al menos es lo que trasladan a laSexta. Van a pedir los dos la palabra y van a mostrar su posición", ha indicado la periodista, quien ha recordado que ambos han sido "los dos líderes socialistas más críticos con el pacto alcanzado con ERC". En este sentido, Redondo ha subrayado que el líder socialista de Castilla-La Mancha lo ha tachado de "inconstitucional", mientras que la Federación de Lambán ha sido la primera en rechazar explícitamente este acuerdo.

Otros presuntos críticos, como Lobato en Madrid, Tudanca en Castilla y León y Gallardo en Extremadura, "también van a hablar en el Comité", tal y como ha adelantado Esther Redondo. "Todos ellos consideran que ha faltado mucha información por parte de la Dirección Federal y también del Gobierno y, además, están 'mosqueados' con que se les acuse de 'antisanchista' por defender sus territorios", ha indicado la periodista de laSexta, que ha añadido que Lobato "cree que sería necesario aunar posiciones, un documento conjunto donde se sientan todas las federaciones cómodas". Por su parte, Tudanca cree que lo que se ha acordado con ERC es claramente un concierto económico y Gallardo dice que ha faltado comunicación por parte de Ferraz.

Mientras, el Gobierno insiste en que sigue adelante con los Presupuestos, aunque no tiene los apoyos. "A día de hoy no los tiene, pero Sánchez parece dispuesto a correr ese riesgo y a afrontar una derrota parlamentaria", ha afirmado Redondo, quien ha declarado que "una fuente al más alto nivel en el Gobierno ha trasladado a laSexta que se van a arriesgar, y añaden que no solo Sánchez va a llevar los Presupuestos al Congreso, sino que dicen que si la oposición los tumba, no va a haber convocatoria de elecciones generales, sino que ellos van a apostar por la prórroga presupuestaria".