Arranca una semana clave para el desafío soberanista en la que Puigdemont podría declarar la DUI

Las 18:00 horas del próximo martes es la fecha elegida finalmente para que el president Carles Puigdemont comparezca en el Parlament de Cataluña. La Mesa y la Junta de Portavoces lo decidían así para esquivar la medida del Tribunal Constitucional que había paralizado el pleno planteado, en principio, para el lunes.

Lo curioso es que, sobre el papel, el único punto en el orden del día es la comparecencia de Puigdemont.

Pero está por ver si los independentistas cumplirán su anunciada hoja de ruta y declararán la independencia tras el anuncio final de los resultados del 1 de Octubre.

Eso es, precisamente, lo que teme la oposición. "Sabemos que Puigdemont en menos de 100 horas va a declarar la independencia", ha dicho Carlos Carrizosa, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlament.

Acudirán a ese pleno pero, dicen desde Ciudadanos, que no participarán en ninguna votación. Catalunya Sí que es Pot pide que se respeten las reglas. "Que se celebre en los términos que se han acordado, que no nos encontremos, como pasó el 6 y 7 de septiembre, con sorpresas inesperadas que se intenten vestir de argucias parlamentarias", afirma Joan Coscubiela.

El PSOE teme que Puigdemont no cumpla su palabra aunque confían en que la declaración de independencia no se produzca. "No queremos la DUI y esperamos que el President no aproveche el pleno para declararla", ha dicho Eva Granados, portavoz del PSC en el Parlament.

Quienes sí reclaman una DUI son los miembros de la CUP. "No imaginamos otro escenario. Es nuestra voluntad y nuestra espectativa. Esperamos y creemos que pasará". También se lo han pedido así a Puigdemont desde ANC y Ómnium.

Un pleno que, según Albiol, el PP catalán no pedirá que se anule. Por lo que pueda pasar, la agenda del presidente del Gobierno permanece, de momento, despejada. Sólo aparecen dos citas, una el jueves con motivo del desfile militar de la fiesta dle 12 de octubre y el viernes, la reunión del consejo de ministros.

También el rey mantiene sin actos su agenda, salvo la celebración de la fiesta nacional del jueves 12 de octubre. Todos los focos apuntan ahora hacia los pasos que pueda dar Puigdemont la próxima semana.