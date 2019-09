Íñigo Errejón será candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 10 de noviembre. El líder de Más País se presenta como "antídoto" contra el bloqueo político tras el intento fallido de investidura de Pedro Sánchez y la falta de acuerdo entre las fuerzas de izquierda. Estos son los titulares que nos deja su entrevista en Al Rojo Vivo:

Errejón zanja debates. Entiende al PSOE como un partido progresista y de izquierdas; de ahí que asegure no admitir el acercamiento de la formación de Pedro Sánchez hacia fuerzas como el PP o Ciudadanos. El líder de Más País se presenta como socio potencial de PSOE pero siempre que no se escore hacia la derecha.

Errejón sostiene que quiere un gobierno progresista en España y promete "hacerse cargo" del resultado de las urnas el 10N. Sin embargo, Errejón niega que esté entregando un cheque en blanco al PSOE: "Si el PSOE se escora hacia el PP o Ciudadanos, nosotros no le apoyaremos"

Íñigo Errejón justifica así su salto a la política nacional. Fueron muchas las ocasiones, tanto en Al Rojo Vivo como en laSexta Noche, en que se alejó de la posibilidad de dar ese paso con Más Madrid, pero ahora lo hace bajo la marca Más País.

Errejón apoya su decisión en el argumento de que "las cosas han cambiado en España", aunque sostiene que nunca imaginó que se diera un escenario de repetición electoral. "Una vez que nos condenan a segundas elecciones, corremos el riesgo de que la campaña se base en quién tiene la culpa", añade.

El líder de Más País responde así a las palabras de Pablo Iglesias en torno a la irrupción del partido de Íñigo Errejón en la campaña de las próximas generales. "Aparecen candidatos moderados", había apuntado el líder de Unidas Podemos tras conocer la candidatura de quien fuera su mano derecha en la formación morada.

Errejón insiste además en que su candidatura "no va contra nadie" y recuerda que su formación irrumpe porque PSOE y Podemos fueron incapaces de llegar a un acuerdo. Aprovecha además para denunciar la "irresponsabilidad de quienes no supieron llegar a un acuerdo" e insiste: "Nosotros sí sabemos y sí podemos".

"Ahora me presento a las elecciones generales. Me presento para hacer otra cosa, no para participar de la telenovela, pero es posible que algún día escriba sobre la ruptura de Podemos", apunta Errejón al ser preguntado por su relación con Pablo Iglesias y su ruptura con la formación morada. Y sentencia: "Daría para tesis doctoral, que la haga un politólogo".

"Hay formaciones que pusieron las siglas por delante del país"

Errejón lanza un claro mensaje al resto de partidos, al menos a quienes se sientan aludidos por sus palabras. Señala al resto de formaciones como parte de la culpa del bloqueo político en España e insiste en que ese es el germen de Más País.

Más País sólo se presentará donde no reste votos al bloque progresista

Errejón trata de aclarar las dudas en torno a los territorios en los que concurrirá bajo la marca Más País. Asegura que el partido sólo se presentará en aquellas circunscripciones electorales donde no reste votos al bloque progresista, pero no concreta esa lista de territorios: "Solo nos presentaremos en las provincias donde sumemos al bloque progresista".

"Más País es un partido pragmático al servicio de un Gobierno progresista"

Errejón incide en su intención de ponerse al servicio de la formación de un Gobierno progresista y de izquierdas. El líder de Más País asegura que concurre a las elecciones del 10N como "antídoto" contra la abstención que contribuya al desbloqueo político en España.

"No queremos una campaña de los reproches, queremos ser parte de la solución"

"Tras el fracaso hay que responder de otra forma, no podemos volver al juego de tahúres", apunta Íñigo Errejón. "No venimos a ser los más duros, no vamos a tensar todo a ver quién es más valiente", añade el líder de Más País.

Errejón asegura decantarse por la vía del diálogo político. Dice que Más Madrid nace con vocación de ser "parte de la solución" ante la situación de bloqueo político en la que vive España tras las elecciones generales del pasado 28 de abril.

"Más País será una lista mayoritariamente femenina y verde"

Errejón deja claras también algunas de las líneas maestras por las que se moverá Más País. Asegura que su formación contará con una lista "mayoritariamente femenina y verde" de cara a las elecciones del 10N, a las que concurrirá de la mano de Equo en varias circunscripciones.

"Yo sí hubiera cogido la oferta de Sánchez"

Errejón no olvida la investidura fallida de Pedro Sánchez el pasado mes de julio. El líder de Más País afirma que él sí habría aceptado la oferta de coalición que el líder socialista hizo a Pablo Iglesias.