Íñigo Errejón, candidato de Más País, habla sobre la ruptura de Unidas Podemos en su entrevista en Al Rojo Vivo. ¿Fue por causas políticas e ideológicas o por causas personales? "Hay mucha gente que ha ido tomando caminos diferentes", ha señalado Errejón ante la pregunta de Angélica Rubio.

"Es posible que algún día lo escriba, pero es que ahora me presento a las elecciones generales. Me presento para hacer otra cosa, no para participar de la telenovela", ha añadido el antiguo miembro de Podemos, que tras ser repreguntado por García Ferreras ha bromeado: "eso da para una tesis doctoral, que la haga un politólogo".

Errejón sí reconoce que hay diferencias políticas e ideológicas evidentes, "basta con leernos y con escucharnos".

Errejón responde a Pablo Iglesias

Pablo Iglesias, en un acto ayer en Madrid, dijo que si la ciudadanía no vota "opciones de poder", se activan mecanismos para que "voten bien" como que aparezcan "candidatos moderados", en referencia a Errejón.

El candidato de Más País considera que "la mejor manera de que no aparezca nadie es que no hubiesen elecciones, que hubieran llegado a un acuerdo". Asegura que él sí habría aceptado la oferta de Sánchez, "al igual que Podemos".