Íñigo Errejón negó tanto en Al Rojo Vivo como en laSexta Noche que tuviera la intención de dar el salto a la política nacional con su formación Más Madrid. Sin embargo, finalmente Errejón ha decidido concurrir a las elecciones generales del 10N. Lo hará como candidato de Más País.

Preguntado por su cambio de opinión, Errejón ha asegurado en Al Rojo Vivo que "las cosas han cambiado en España", aunque sostiene que nunca imaginó que se dieron un escenario de repetición electoral. "Una vez que nos condenan a segundas elecciones, corremos el riesgo de que la campaña se base en quién tiene la culpa", ha añadido.

En ese sentido, Errejón asegura que se presenta como "antídoto" contra la abstención y contribuir al desbloqueo político. "Había que atreverse a dar un paso al frente, aunque no sea lo más cómodo".

El candidato de Más País afirma que concurre al 10N "para ser parte de la solución" y llama a no perder más tiempo. "Estas elecciones no pueden ser una telenovela. No hay lugar para las discusiones privadas entre políticos", ha añadido.

No obstante, y pese a querer un gobierno progresista, asegura que no entregará un cheque en blanco al PSOE. "Si el PSOE elige escorarse hacia el PP o Ciudadanos, nosotros no lo apoyaremos", ha afirmado.

¿Por qué se rompió Podemos?

En su entrevista en Al Rojo Vivo, y a preguntas de la periodista Angélica Rubio, Errejón también ha hablado sobre la ruptura de Unidas Podemos. ¿Fue por causas políticas e ideológicas o por causas personales?

"Hay mucha gente que ha ido tomando caminos diferentes", ha señalado Errejón. "Es posible que algún día lo escriba, pero es que ahora me presento a las elecciones generales", ha añadido.