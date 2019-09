El acto de la candidatura de Íñigo Errejón a las elecciones del 10N en el Círculo de Bellas Artes coincidía con un acto de Pablo Iglesias.

Finalmente, Errejón cambió la ubicación del evento. Asegura que "no lo sabía" e insiste en que su candidatura "no es contra nadie". "Me parecía importante dejar claro que no hay que hacer campañas contra nadie", ha añadido en su entrevista en Al Rojo Vivo.

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, no quiso valorar la aparición de Más País en la política nacional, aunque sí quiso dar un mensaje. "En este país el poder sólo respeta las instituciones si la gente vota a las opciones de poder. Si la gente vota otra cosa se empiezan a articular mecanismos para que la gente vote bien y aparecen candidatos moderados".

Errejón considera que "la mejor manera de que no aparezca nadie es que no hubiesen elecciones, que hubieran llegado a un acuerdo". El candidato de Más País asegura que él sí habría aceptado la oferta de Sánchez, "al igual que Podemos". "Lo que no entiendo es que en el PSOE hicieran una oferta válida en julio y tenga una fecha de caducidad menor que la de los yogures", ha añadido.